JUTROS JE POKUŠAO DA OPLJAČKA ŠUMSKU UPRAVU U BORU, A 2014. UBIO OCA IZ LOVAČKE PUŠKE: Ivan je tada tvrdio da se sve desilo slučajno!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru sprečili su noćas izvršenje krađe u objektu Šumske uprave Bor, a nakon pokušaja bekstva osumnjičenog Ivana S. (30) policijski službenici su istog ranili.

Ivan je sa biber sprejom u ruci izleteo iz objekta i poprskao policijskog službenika, kako bi ga onesposobio i pobegao. Policijski službenik je u samoodbrani ispalio hitac iz pištolja i ranio osumnjičenog, koji je prevezen u Klinički centar Niš. Njegove telesne povrede nisu opasne po život.

Kako saznajemo, reč je o mladiću koji je 2014. godine u selu Lozan kod Svrljiga pucao u oca Ljubišu (50) iz lovačkog karabina i ubio ga. Nakon što je ranjenog roditelja, koji je bio na izdisaju, odvezao u Dom zdravlja, krenuo da beži kolima, ali je sleteo s puta.

Ivan je te 2014. godine nakon hapšenja rekao da nije želeo da ubije oca, da je reč o nesrećnom slučaju, da su pucali iznad kuće i da se tako odigrala nesreća.

Otac i sin su tada, navodno, rano ujutru izašli da pucaju iz puške, kao i više puta do tada. Navodno su hteli da vežbaju za lov. Međutim, posle nekoliko pucnjeva Ivan je dotrčao do kuće i probudio ukućane, baba Stanu, suprugu Milicu i ćerkicu.

Svi su otrčali u šumu, gde je Ljubiša ležao u lokvi krvi. Kako je davao znake života, pokušali su da ga donesu do kuće, ali je bio pretežak, pa su ga jedva dovukli do kuće rođaka u zajedničkom dvorištu. Ivan je Ljubišu ubacio u "nisan" i sa suprugom ga odvezao u Dom zdravlja u Svrljig.

Po dolasku u Dom zdravlja, Spalović je ostavio suprugu i oca na izdisaju, okrenuo kola i krenuo nazad u selo. Međutim, na pola puta od Svrljiga, petnaestak kilometara do Lozana, izgubio je kontrolu nad kolima, izleteo iz krivine i sleteo u potok sa oko pet metara visine. Srećom po njega, izašao je bez ogrebotine. Pešice je nastavio do sela, a kad je stigao do kuće, uzeo je dve flaše vode, napunio ranac hranom i otišao. To je stvorilo sumnju da je u bekstvu, da je opasan i naoružan.

Lekari Doma zdravlja u međuvremenu su obavestili policiju, pa je za osumnjičenim organizovana potraga. Alarmiran je odred Žandarmerije u Nišu i pokrenuta je široka potraga po obroncima Zelenog vrha. Ivan je ubrzo uhapšen, ali ne u planini, već nedaleko od mesta gde je sleteo automobilom.

Na telu ubijenog Ljubiše tada je uočeno pet ulaznih rana koje su, kako se pretpostavlja, nanete kuglicama iz lovačkog karabina.

