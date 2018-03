LIKVIDACIJA NA DUŠANOVCU: Blažo Đurović ubijen kao Sale Mutavi

Kako je Kurir pisao, ulica u kojoj se zločin dogodio pokrivena je kamerama, koje bi mogle da pomognu da begunci budu identifikovani i uhapšeni.



Na meti bio više puta



- U Đurovića je ispaljeno od 10 do 15 metaka iz automatske puške, u trenutku kada je svojim BMW izlazio iz garaže. Inače, on je dosad bio meta napada već dva ili tri puta, zbog čega su on i njegov rođeni brat Aleksandar angažovali i privatno obezbeđenje. Živeli su zajedno, u istoj porodičnoj kući. Aleksandar je prvi istrčao posle pucnjave i pokušao da razbije staklo i pomogne bratu. Međutim, nije mu bilo spasa - kaže izvor Kurira iz istrage.



On podseća da je, posle ubistva na Đušanovcu, nekoliko kilometara dalje pronađen zapaljeni beli BMW X5, u kom je pronađena i automatska puška, za koju se veruje da je korišćena u ubistvu.



Napadači u istom autu



- Interesantno je da su ubice čekale Đurovića u belom BMW, koji se inače ne koristi često u zločinima. Ovaj automobil, samo tamne boje, kako su pokazali podaci prikupljeni tokom istrage, korišćen je i u likvidaciji Aleksandra Stankovića, poznatijeg kao Sale Mutavi. Kao i Đurović, Stanković je ubijen iz automatskog oružja, ali zločinci nisu uhapšeni do danas - kaže sagovornik upućen u istragu.



D. J.

Kurir

Autor: Kurir