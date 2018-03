SLAVICA MI JE PSOVALA BRATA, KEVU I ĆALETA! ONDA SAM JE UBIO: Svedočenje monstruma koji je iskasapio suprugu i četvoromesečnu ćerku!

NOVI SAD – Ne osećam se krivim. Ne prihvatam krivicu koja mi se stavlja na teret. Tog dana bio sam u gradu kada me je nazvala Slavica. Bila je besna, drala se da brzo dođem kući. Kada sam došao, video sam je da sedi u fotelji i drži nož u ruci i plače. A onda sam video mrtvu bebu. Slavica me je onda psovala brata, kevu i ćaleta. I onda sam ja nju ubio", rekao je posle devet meseci od suđenja, Arpad Sabo (29), koji je u avgustu 2016.godine nožem iskasapio svoju četvoromesečnu ćerkicu Nikolinu i suprugu Slavicu.

Po prvi put hladnokrvno je izneo svoju odbranu, ali bez prava na pitanja od bilo koga.

Ovaj zločin obeležen je kao najstravičniji u 2016. godini, ne samo u Veterniku, gde se desio, već i u čitavoj Srbiji. Monstrum je iskasapio i dete i ženu, a nakon toga se hladnokrvno okupao, presvukao i krenuo da pobegne.

Na prvom ročištu 19.juna prošle godine je rekao “Ne želim da iznesem svoju odbranu. Braniću se ćutanjem u ovoj fazi postupka”.

Za danas su bile planirane završne reči, da bi branilac monstruma koji je priznao i u policiji i tužilašrtvu da je iskasapio svoje dete i ženu, rekao da njegov branilac želi da iznese odbranu, ali bez postavljanja pitanja. Kada je izneo to što je rekao, otac ubijene unuke i ćerke Duško Đurđić je reagovao “Kako te nije sramota...”, gde ga je sudija Tamara Radović prekinula i opomenula, dok je majka Ljiljana jecala u suzama kada je čula šta Arpad priča.

"Predlažem da se mom branjeniku uradi ponovljeno neuro-psihijatrijsko veštačenje", rekao je Arpadov advokat, što je sudija Radović prihvatila.

Bebici prvo polomio temene kosti

Pre nego što je nožem prerezao grkljan četvoromesečnoj ćerkici, krvnik Arpad snažnim stiskom ruke je detetu polomio obe temene kosti glave, nalaz je veštaka koji je saopšten na suđenju.

"Temeni deo glave, poprečno duž preloma temenih kostiju, krvlju je podliven. Obe temene kosti su prelomljene, prelom je linijast, pruža se poprečno preko temena i zahvata obe temene kosti. To znači da je optuženi ćerkicu od četiri meseca prvo stisnuo rukom za teme glave, a zatim joj je nožem prerezao grkljan", stoji u nalazu sudskomedicinskih veštaka.

U optužnici se navodi da je Arpad svesno ubio suprugu i dete. Tog dana, u noći između 15. i 16. avgusta 2016. godine, prvo je ubio Slavicu, i to tako što je najpre u kupatilu stana krenuo da je udara u glavu i telo. Onda je uzeo kuhinjski nož, dužine sečiva oko 20 centimetara, i Slavici zadao tri ubodne rane na vratu, ali se tu nije zaustavio već je nastavio da joj kasapi grkljan, zid ždrela, krvne sudove.

Policiji rekao “Dete sam ubio da ne ostane siroče”

Prilikom hapšenja Arpad je ispričao inspektorima u prisustvu tužioca.

“Dete sam ubio da ne ostane siroče. Nisam bio siguran da je moje. Otkad ga je rodila, sumnjam u to. Mada, ona je uvek negirala da me je ikad prevarila, ali u mojoj glavi je bilo ludilo. Pogotovu kad popijem, tada mi padne mrak na oči. Onda sam je i napadao. A znao sam da samo mene voli. Ali sada me više neće voleti. Nije mi žao što sam je ubio. A ni dete, neka je s njim, ionako su stalno vijale zajedno", hladnokrvno je rekao tada u policiji.

Nakon monstruoznog ubistva bebice i žene, Arpad se okupao, presvukao i krenuo preko njiva, kako ga slučajno ne bi video gazda da izlazi na ulicu. Išao je peške sve do Bačke Palanke, gde je kod Dunava čekao da ukrade neki čamac kako bi se prebacio do Hrvatske.

"Kad su mu policajci prišli, nije se opirao. Odmah im je priznao da je ubio ženu i dete. Ali to priznanje je izgledalo kao da se hvali nečim, nije bilo kajanja", rekao je tada naš izvor.



Obducenti tada bili u šoku

Podsetimo obducenti su otkrili više od 28 uboda nožem po detetovom i majčinom telu. Smrt je kod bebe nastupila momentalno. Najviše uboda majka i beba zadobili su u predelu grudi i stomaka.

"Takav prizor do sada nismo videli. Takvo iživljavanje nad bebicom i ženicom, to je nezamislivo. Kad smo ušli, nama koji smo se nagledali svega i svačega nije bilo dobro. Bebica je ležala u kolevci, a mama u kupatilu. Obe su bile u krvi. A ubodi nožem, nema gde ih nije bilo", rekao je tada izvor Kurira.



Bio uračunjiv

Na jednom od ročišta veštak dr Gordana Mišić Pavkov , rekla je da je osumnjičeni u vreme izvršenja teškog krivičnog dela bio uračunjiv.

Kada smo ga pitali da li se ne seća ili ne želi da priča o spornom događaju, on nam je odgovorio: „Svega se sećam i često sanjam taj događaj. Ali ne želim da pričam o tome“ - izjavila je tada dr Gordana Mišić Pavkov.

Zar je posle i ovoga potrebno novo veštačenje, pitali su se svi u sudnici, ostavši zatečeni lažima koje je Arpad izneo, da on nije ubio bebu, ne rekavši čak ni ćerku.

