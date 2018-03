ČUDNE OKOLNOSTI PUCNJAVE U POŽAREVCU: Napad na pomoćnika gradonačelnika – namera ili slučajnost

Dragan Kostić, pomoćnik gradonačelnika Požarevca za infrastrukturu i investicije i potpredsednik Gradskog odbora SNS, dao je izjavu policiji povodom incidenta od subote uveče, kada je P.P. (32) vazdušnim pištoljem pucao u službeni auto u kom se on nalazio sa suvozačem.

Prema saopštenju policije, osumnjičeni je pucao na ukupno tri auta te večeri, iz svog dvorišta u Ratarskoj ulici.

Kostić i njegov stranački kolega Vladimir Rašić, koji je i član Skupštine kostolačkog preduzeća RIO, te večeri vraćali su se iz Kasidola, sa proslave. Kostić je tamo išao autom “škoda fabija” Gradske uprave, da u ime grada primi zahvalnice društva ljubitelja životinja “Kikirez”, koje radi u okviru požarevačkog “Ljubimca”.

“Ja sam vozio Ratarskom ulicom kako bih odvezao kući Rašića i na 150 metara od skretanja za njegovu kuću čuo sam prasak i slomilo se staklo iza mog sedišta. Mislio sam da je kamen na putu to izazvao, da ćemo da platimo štetu, i nastavio sam dalje. Rašić je tvrdio da je to bio pucanj, pa smo stali i pogledali i videli staklo na zadnjem sedištu. Pri povratku, na mestu gde sam čuo prasak bila su još dva auta i policija, i tek tada sam saznao da je neko pucao na vozila”, priča Kostić.

Pomoćnik gradonačelnika je, inače, već dugo tema na društvenim mrežama, na kojima mu neke stranačke kolege, ali sa lažnih profila, upućuju pretnje. Prema njegovim rečima radi se o članovima koji su napravili razdor u stranci i koji nastoje da smene gradonačelnika, čelnika SNS-a u Požarevcu, Baneta Spasovića, kupujući I ucenjujući odbornika, kao I sinhronizanovim napadima preko društvenih mreža.

“Ja se iskreno nadam da ovo nema veze sa njima, ali ostavljam policiji da radi svoj posao I da do kraja rasvetle ceo slučaj I otkriju motiv napadača. Pre dve godine lopovi su upali u kuću gradonačelnika I u njegovom prisustvu mu ukrali pištolj I deo porodičnog nakita, što policija do sada nije rešila. Pre deset dana ispred kuće predsednika Skupštine non stop se vrteo automobi sa nepoznatim licima, a sada ovo. Previše je slučajnosti da bi bilo slučajno, pošto mi je na lažnim profilima prećeno da mi je sveća dogorela, da mi se bliži kraj I da sam gotov”, sumnjičav je Kostić. Rašić ističe da je čudno što policija nije i od njega uzela izjavu, ali i to što je odmah nakon ovog incidenta, na društvenim mrežama bilo 150 komentara, u kojima se tvrdilo da su njih dvojica bili pijani i da je Kostić sleteo s puta i uništio auto.

“Čudno je da su tako brzo saznali za ovaj slučaj, kad su tamo prošla samo dva auta, jedan taksi i jedan stariji čovek, pa ne verujem da su oni to mogli odmah da razglase. Što se tiče pića, te večeri ni Dragan ni ja nismo pili, što je I zvanično potvrđeno.”, priča Rašić. Njemu je čudno i to što je utvrđeno da se radi o vazdušnom pištolju, jer on teško može da razbije stakla.

“Posebno je čudno što su stakla i nama razbijena, a kretali smo se nasuprot tog dvorišta iz kog je pucano. Osim toga, na jednom od tri oštećena auta ima tragova više metaka, pa deluje kao da je rafalno pucano i da je ukupno ispaljeno najmanje pet hitaca, što se u tom vremenu ne može uraditi iz vazdušnog pištolja, pošto se on posle svakog hica ponovu puni dijabolom. Malo je verovatno da hitac iz vazdušnog pištolja ispaljen sa deset I više metara, kao u ovom slučaju, može da probije vetrobransko staklo I u potpunosti ga uništi”, smatra Rašić.

Osumnjičeni je uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti, i sledi mu saslušanje kod tužioca, koji će odlučivati o određenju pritvora. Kako smo nezvanično saznali, radi se o narkomanskom zavisniku. Takođe nezvanično, priča se da na licu mesta nije bilo uviđajnog inspektora, pa se sumnja da je uviđaj loše obavljen. Policija je saopštila da se radi o vazdušnom pištolju, ali ima indicija da je u pitanju automaski gasni pištolj, koji moža da ispaljuje malokalibarske projektile, te se vrši analiza da u ovom slučaju nije upotrebljen baš on.

Povodom ovog slučaja oglasio sei gradonačelnik Požarevca, Bane Spasović.

“Tražićemo kao predstavnici lokalne samouprave sastanak sa nadležnim državnim organima kako bi pružili apsolutnu podršku u rasvetljavanju ovog slučaja. Takođe, tražićemo da se ispitaju javna pogovaranja i pretnje upućene od strane lažnih profila sa društvenih mreža funkcionerima lokalne samouprave a pogotovo pomoćniku gradonačelnika Draganu Kostiću. Što se tiče spekulacija vezanih oko korišćenja automobila, potvrđujem da je data saglasnost za korišćenja vozila u službene svrhe”, rekao je gradonačelnik

Bane Spasović.

