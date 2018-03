DEDA I BABA PROGRAMERA UBICE JOŠ NE ZNAJU O MASAKRU U RUZVELTOVOJ: Nebojša je bio genije u školi, ali... Komšije iz Vranja otkrile s kim se jedino viđao!

VRANJE - Programer Nebojša Stojiljković (31) koji je u ponedeljak upao s pištoljem u firmu „Privredni savetnik za informacione tehnologije“ u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, i ubio kolegu Branka Kanjevca (31), teško ranio Marka Filipovića (36), dok se Igor R. spasao skočivši kroz prozor, podlegao je danas povredama, a bio je rodom iz Vranja.

Roditelji Novica i Fidanka godinama rade u Sloveniji. U vranjskom naselju Rudina na kraju Kajmakčalanske ulice u istom dvorištu u dve kuće žive Nebojšina baba po ocu i roditelji Nebojšine majke Fidanke.

Komšije pričaju da su otac Novica i majka Fidanka već osam godina van Vranja da dolaze jednom godišnje iz Slovenije i da se ne zadržavaju dugo u

Vranju.

Deda i babe programera Nebojša Stojiljković (31) ne znaju još šta je uradio njihov unuk, a komšije navode da su ljudi srčani bolesnici.

“Jao Bože oni ništa ne znaju. Bolesni i stari ljudi kad čuju šta se desilo. Zašto je to uradio? I da su čuli na televiziji šta se desilo teško da bi poverovali da je to uradio njihov unuk To je nemoguće ja ga skoro nisam videla možda deset godina unazad. Bio je krasno dete i on i sestra. U Beogradu su studirali. Nebojša je završio težak fakultet sve desetke je imao. Njegovi roditelji su pričali kada dođu iz Slovenije da je Nebojša bio izuzetan student da je ispite polagao kao od šale dobijao visoke ocene i da za njega nije bilo problema. Sve je noću učio. Sestra Jelena je proputovala svet kao najbolji đak, to su izuzetna deca i đaci”, pričaju komšije.

Komšije navode da su roditelji mladića koji je nakon otkaza u firmi odlučio

da se krvavo osveti šefu i kolegama, a onda presudio sebi, pristojni ljudi.

“Ne možemo ništa loše da kažemo za njih. Dolaze uglavnom leti. Deca su

im u Beogradu odu kod njih, pa na letovanje. Fidanka je dugo radila u poznatoj vranjskoj firmi pre nego što su otišli u Sloveniju. Imaju Nebojšu i stariju ćerku

Jelenu koja je udata, živi u Beogradu i radi na fakultetu. Nebojša je

bio miran i povučen kao dete slabo se javljao komšijama. Bio je vezan za

sestru zajedno su odlazili u školu i vraćali se. Oni su svuda zajedno išli.

Prvo je Jelena otišla da studira, a onda i Nebojša”, navodi komšinica koja

se sa Nebojšinom babom po ocu viđa u prodavnici.

Kako se saznaje Nebojša ni u osnovnoj ni u srednjoj školi nije imao mnogo drugova, najviše se družio sa sestrom. Nosio je tamnu garderobu bio je “darker”.

“Nije drugovao sa decom iz ulice. Sa deset petnaest godina vozili

smo zajedno bicikl, to je ono čega se sećam. Dok je studirao slabo je

dolazio u Vranje. I kad dođe nije izlazio iz kuće. Dobri su student bili i on i

sestra”, pričaju Nebojšini vršnjaci iz komšiluka.

