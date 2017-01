BORKO NIJE ŽELEO DA PRIMI ISLAM?! Evo zašto se ubio vođa Pink Pantera!

Tortura Ilinić je izvršio samoubistvo u ćeliji jer su ga osuđenici muslimani terali da promeni veru, a on to nije hteo, tvrde njegovi prijatelji

BEOGRAD - Prijatelji Borka Ilinčića (35), člana kriminalne grupe „Pink Panteri“, pretpostavljaju da je izvršio samoubistvo u zatvoru u Dubaiju jer je trpeo svakodnevnu torturu pošto nije hteo da pređe u islam.



Podsetimo, Ilinčić je pronađen mrtav 2. januara u zatvorskoj ćeliji, a prema zvaničnom saopštenju, preminuo je u snu od posledica infarkta.



Nije izdržao



Porodica pokojnog Ilinčića otišla je u Emirate da bi preuzela Borkovo telo.

- Postoje sumnje da je Borko u zatvoru trpeo malteretiranje drugih osuđenika, naročito drugih veroispovesti. Navodno, oni su ga terorisali jer je Srbin i pravoslavac. Prema informacijama do kojih smo došli, terali su našeg Borka da promeni veru - priča porodični prijatelj pokojnog Borka.



Kako saznajemo, u zatvoru u kome se Borko nalazio mahom su bili osuđenici druge veroispovesti.

- Oni su se striktno pridržavali pravila koja im vera nalaže, a i Borka su ubeđivali da se moli pet puta dnevno, što on nije nikako želeo. Usled pritiska koji nije mogao da izdrži, sumnjamo da je podigao ruku na sebe - tvrdi Borkov prijatelj i dodaje da Ilinčić nikada nije imao zdravstvenih problema.



Kurir je ranije pisao da će po dolasku u Srbiju porodica Ilinčić verovatno zatražiti obdukciju kako bi proverili informacije do kojih su došli.



Podsetimo, Ilinčić, koji je važio za vođu poznate banke pljačkaša i bio mozak čuvenog upada u zlataru u tržnom centru „Vafi“, služio je kaznu od 10 godina zatvora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Pljačka veka... Banda iz Srbije upala kolima u tržni centar i odnela nakit iz draguljarnice Izbegao doživotnu robiju



Čuvena „pljačka veka“ dogodila se 15. aprila 2007. „Pink Panteri“ su sa dva „audija A8“ uleteli u tržni centar, jednim od njih udarili u izlog zlatare i replikama pištolja za manje od jednog minuta iz zlatare „Graf“ odneli dijamante, nakit i satove čija je vrednost procenjena na 11 miliona evra.



Maskirani razbojnici uspeli su da se vrate u automobile, pobegnu iz tržnog centra i potom zapale „audije“.

- Ilinčić je bio vozač i njegova uloga je bila da obezbedi vozila za bekstvo iz Dubaija, ali i da jednim od dva ukradena „audija“ probije izlog zlatare, koju su potom opljačkali ostali članovi grupe - navodi se u optužnici.



Pokojni vođa „Pantera“ uspeo je da pobegne iz Emirata i prvom presudom je bio osuđen na doživotnu robiju. Međutim, pošto je u februaru 2014. identifikovan i uhapšen u Madridu, a godinu i po dana kasnije izručen UAE, na ponovljenom suđenju kazna mu je smanjena.



Ilinčić je, kako je Kurir pisao, do 2007. godine živeo u Beogradu, a porodica mu je i dalje u Srbiji.



Brate naš, počivaj u miru



Porukama na društvenim mrežama, članovi „Pink Pantera“ oprostili su se od Borka. Jedan od njih, koji se predstavio kao Panter, napisao je da ga nikad neće zaboraviti i da se zajedničkih dana provedenih u Evropi sećaju uz osmeh na licu: „Brate naš, počivaj u miru, sa neba nas prati, a mi te nikad zaboraviti nećemo. To smo što smo, kome se ne sviđamo, nek okrene glavu i put pod noge. Da, još nešto. Nikada stati nećemo“.

Španski mediji

ŠARMANTAN I MIŠIĆAV



Posle hapšenja Borka Ilinčića u predgrađu Madrida 2014. španski mediji opisali su ga kao „šarmantnog, izuzetno ljubaznog, mišićavog, moderno obučenog i samozadovoljnog“ mladića, koji uopšte ne podseća na pljaškaša. Kako su preneli, tada se hapšenju nije opirao, tvrdio je da je samo turista, a kada ga je policajac pitao šta ga dovodi u Madrid i da li je to neka devojka, on mu je odgovorio: „Nemam devojku, ja sam samo turista“.

