ČULI SMO DABOVIĆEVU, A SAD SE OGLASIO SIMON: Ovo je njegova priča o sukobu sa Milicom!

Milica je Šimeta prijavila policiji, te je njemu do daljnjeg zabranjen prilaz košarkašici. On tvrdi da je Dabovićevu samo gurnuo.

"Prosto samo želim da kažem to što Milica priča nije istina. Novinari su me zivkali zbog slika sa Sorajom, što je bio okidač. Ja sam joj rekao da sam je pozdravio pred njom na sajmu venčanja, i tada joj to nije bio problem, ali onda je mislila da je ja varam sa Sorajom. U stan sam otišao posle njenih poruka da dođem u stan, otišao sam da razgovaramo. Onda je najpre usledio verbalni okršaj, ali je sve preraslo u udaranje i grebanje, i onda ona ima obraza da pokaže ogrebotinu, na vratu, jer sam je odgurnuo od sebe", priča sada već Miličin bivši dečko.

foto Printscreen

Simon ističe da Milicu nije udario, ali i da nije od nje uzeo novac, kao što je košarkašica izjavila nakon incidenta.

"Ja kao profesionalni sportista, bokser, kad bih ja udario nekoga, pogotovo žensko ne shvatate šta bi bilo toj osobi. Ona nema 50.000, 100.000 evra, nije ih videla ni na televiziji. Ona mene nije izbacila iz stana, jer ja imam svoj stan, tj. zajednički, koji sam kupio na njeno ime".

foto Printscreen

On je naglasio da se ne drogira.

"Ja kao sportista moram da radim testove, idem na mečeve svaka 3 meseca, drogiram se da, ako kažu da se drogiram. To su potezi očajne žene, jer je sada shvatila da nema povratka. Dosta mi je ljubomore, da mi zvoni nad glavom. Do te sekunde sam je voleo najviše na svetu, dao sam joj sve, otvorio sam joj put ka svemu. Kad je došla u muriju, kad su digli poternicu, ona za mene više ne postoji", zaključio je on u emisiji "Premijera".

foto Printscreen

