ČUME BANKROTIRAO: Nema ni pare ni imovinu!

BEOGRAD - Ivana Tulović, sada već bivša žena svedoka-saradnika Ljubiše Buhe Čumeta, posle razvoda nije dobila ništa jer njen bivši muž, koji je trenutno u pritvoru, nema ništa od imovine na svoje ime!



Kako Kurir saznaje, njegova kuća u Surčinu vodi se na njegovu prvu ženu, Ljiljanu Buhu!



Ćerka pripala Ivani



- Brakorazvodna parnica je završena i supružnici ništa nisu delili jer ne poseduju zajedničku imovinu. Kuća u Surčinu u kojoj su nekad živeli zajedno vodi se na Ljiljanu Buhu, dok je stan za koji se mislilo da je Čumetov zapravo vlasništvo njegove tetke - otkriva naš izvor.



Kako navodi, on je nezaposlen jer je trenutno u pritvoru, pa nema ni prihode od kojih bi deo mogao da ide bivšoj supruzi.

- Starateljstvo nad ćerkicom je dodeljeno Ivani, pre svega jer je Buha u pritvoru, ali i zbog toga što je majka deteta - dodaje on.



Podsetimo, svedok-saradnik je osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog falsifikovanja dokumenata za skupoceni „ferari“ koji je poklonio Ivani Buhi, kao i zbog ugrožavanja bezbednosti policajcu koji nju obezbeđuje.



Tokom suđenja, kako je Kurir pisao, Čume je od suda tražio da ga pusti u kućni pritvor s nanogicom, i to upravo u nekretninu Ljiljane Buhe.

- Da vam objasnim, sudija, to je moja bivša žena - rekao je Buha na suđenju, ali njegov predlog tada nije usvojen.



Ivana i Buha, podsetimo, venčali su se 2010. a brakorazvodnu parnicu su pokrenuli pre dve godine. Prethodno, Buha je bio u braku sa Ljiljanom, dok je Ivana bila u vanbračnoj zajednici s Brankom Jeftovićem Jorgom, koga su ubili pripadnici „zemunskog klana“.



Teške optužbe



Ivana i Buha razmenili su teške optužbe.

- Čume je završio u pritvoru pošto ga je ona prijavila da je prekucavao brojeve za ukradeni „ferari“ i optužila ga je za brojne likvidacije. On je za nju tvrdio da je nemoralna i psihički nestabilna, kao i da pokušava da ga opljačka - podseća sagovornik Kurira.

Afera „trovanje“

LJILJA MU SIPALA OTROV U SOK



Čumetova prva žena bila je osumnjičena da je 2002. po nalogu sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođe „zemunskog klana“, pokušala da ga otruje.

- Ljilja Buha je 2005. svedočila pred Specijalnim sudom u postupku protiv „zemunskog klana“ i tada je ispričala da je, zastrašena pretnjama Spasojevića da će da joj ubije sina i siluje ćerku, pristala da Ljubiši sipa otrov u sok - podseća sagovornik Kurira. Čume je preživeo trovanja, a Ljilju Buhu je 2014. sud oslobodio optužbi.

