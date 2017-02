DEVOJČICA BRANILA TRENERA OD OPTUŽBI ZA OBLJUBU: On mi je bio kao otac, nije kriv!

Rekla je i da je lascivne poruke ona slala njemu, kao i da joj je on govorio da to nije u redu, ali da je ona nastavljala iz šale i radoznalosti

BEOGRAD - A. R. (14) koju je, prema navodima tužilaštva, obljubio karate trener Zlatko Bogatinovski (57) juče je u Višem sudu u Beogradu, koji vodi postupak protiv njega, stala u odbranu okrivljenog.

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa deteta, a kako Kurir saznaje, devojčica je ostala pri iskazu datom ranije u tužilaštvu da je na Bogatinovskog „gledala kao na oca koga nikada nije upoznala“.

- Devojčica je ispričala da se viđala s njim i da joj je on mnogo pomagao, kako u klubu u kom je trenirala, tako i oko škole. Rekla je i da je lascivne poruke ona slala njemu, kao i da joj je on govorio da to nije u redu, ali da je ona nastavljala iz šale i radoznalosti - otkriva sagovornik Kurira.



Podsetimo, trener je uhapšen u maju prošle godine, pošto je majka devojčice protiv njega podnela krivičnu prijavu, a policija je tada pronašla eksplicitnu SMS prepisku između njega i A. R.



Bogatinovskom se, podsetimo, na teret stavlja obljuba nad detetom, za šta je zaprećena kazna od tri do 12 godina zatvora.





J. S.











