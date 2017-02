DRAMA KOD MALOG ZVORNIKA: Voz udario u autobus, povređeno 26 putnika!

LOZNICA - Prelazili smo prugu i u tom trenutku osetio sam stravičan udarac. Putnici u autobusu su vrištali i jaukali i tek tada sam shvatio da nas je udario voz.



Ovako za Kurir priča jedan od 26 povređenih putnika autobusa na koji je naleteo teretni voz na pružnom prelazu Brasina kod Malog Zvornika. Kako saznajemo, svi putnici su van životne opasnosti i zbrinuti su u bolnicama.

Uništen... Slupani autobus posle sudara sa lokomotivom Jauci u autobusu



Nesvakidašnja nesreća dogodila se juče oko 12 časova.

- Voz se kretao brzinom od 30 kilometara na sat kad se sudario sa autobusom „Lastre“ koji je saobraćao na liniji Beograd-Ljubovija. Autobus je oštećen po levoj bočnoj strani i veruje se da vozač nije na vreme primetio da nailazi voz. U pomoć povređenima pritekli su i vatrogasci, a policija duže vreme nije napuštala pružni prelaz Brasina. Zbog udesa je putnički i železnički saobraćaj bio u prekidu do 15 časova - navodi naš izvor blizak istrazi.



Putnici kažu da se sve desilo veoma brzo i da su shvatili šta se dogodilo tek posle sudara.

- Pretpostavljamo da nas je mašinovođa video, ali kako se put ukršta dijagonalno s prugom, nije stigao da zakoči i voz je udario u levu bočnu stranu autobusa. Voz se nije kretao brzo i, na sreću, niko nije poginuo - priča jedan od putnika.

Putnici zbrinuti



Povređeni putnici prebačeni su u Dom zdravlja Mali Zvornik, kao i u bolnice u Loznici i Velikom Zvorniku.

- Kod nas je zbrinuto 14 osoba, a 10 je odvezeno do bolnice u Zvorniku. Svi pacijenti su po prijemu bili u svesnom stanju i u trenutku pregleda niko nije bio životno ugrožen. Uglavnom su u pitanju kontuzione povrede, rasekotine, nagnječenja, kao i traume tipične za učesnike udesa - rekao je za Kurir direktor Doma zdravlja dr Dragan Bojić.



U Urgentnom centru lozničke Opšte bolnice kažu da su primili još dve osobe, od kojih jednu s težim povredama leve ruke.

- One su dovezene privatnim kolima, a saniteti su posle 14 sati neke pacijente iz Malog Zvornika prebacili u Loznicu - rečeno je u UC Loznica.



T. I. - J. I.

