EKSKLUZIVNO! ISPOVEST MAJKE IZ OBRENOVCA: Migranti hteli da mi otmu dete koje sam čekala 10 godina!

BEOGRAD - Deset godina sam čekala dete. Išla sam na vantelesnu oplodnju i ne mogu da verujem da sam ovako nešto doživela u svom gradu, da su migranti hteli da mi otmu sina. Grčevito sam se borila da mi ge ne odvedu - rekla je Ana Blažić iz Obrenovca za Kurir dan nakon što su je nasred ulice napale izbeglice iz Avganistana i Pakistana.



Blažićevu su četvorica migranata napala u utorak oko 19.30 dok se šetala sa dvoje bratovljeve dece i svojim jednogodišnjim sinom u kolicima u Nemanjinoj ulici, u Obrenovcu. Kako saznajemo, sva četvorica su identifikovana i oni će uskoro biti uhapšeni.

Strah od migranata... Izbeglice iz Avganistana na putu za kasarnu Prolaznik pomogao



- Jedan od njih je prišao i odgurnuo me je, pa sam pala na drugog, a dvojica su stajala sa strane. U trenutku kad me je odgurnuo, migrant je počeo da gura kolica u kojima je bio moj sin - priča Ana i dodaje:

- Došla sam do kolica i bukvalno počela da ih otimam. Svašta mi je prošlo kroz glavu, recimo da će mi dete ispasti iz kolica i ostati invalid. Da će mi odneti dete koje sam toliko dugo čekala. Srećom, iza njih se pojavio prolaznik koji je počeo da viče na migrante.



Prema njenim rečima, nasilnici su potom pobegli.

- Izgledalo je kao čitava večnost jer sam sa sobom imala troje male dece. Još uvek sam u šoku i ne prestajem da mislim na sve što je moglo da se desi - priča potresena žena i dodaje da bi volela da upozna čoveka koji joj je pomogao.



Privremeni smeštaj... Kasarna u Obrenovcu

Anin brat Predrag Velimirović kaže da je pitanje vremena kad će se neko zlo desiti jer su incidenti s migrantima sve češći.- Obrenovčani još od poplava preživljavaju stres i sada su taoci u svom gradu. Moj sin, koji je bio s Anom u trenutku napada, ima osam godina i nije smeo da izađe da prošta psa. Rekao mi je: „Tata, ti ne znaš koliko je to bilo strašno!“ - rekao je naš sagovornik.

Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da će migranti samo s odgovarajućim dozvolama moći da napuštaju taj centar.- Uspostavljena je čvršća kontrola i uvedene su određene restrikcije kretanja migranata kako bi se povećala bezbednost. MUP je pojačao broj pripadnika na terenu, a u samom centru situacija je mirna - rekao je Vulin.

Dokaz... Otmičari snimljeni nekoliko minuta pred napad

Kamera na menjačnici

PRE NAPADA MENJALI NOVAC



Nekoliko minuta pre napada migrante je snimila kamera na obližnjoj menjačnici, gde su četvorica migranata zamenila 10 evra. Radnica menjačnice je objasnila da ništa nije naslućivalo napad koji se dogodio nekoliko minuta kasnije.

- Prvo su došla trojica, a potom im se pridružio i četvrti. Zamenili su novac, gurkali se i smejali. Tek sam jutros saznala šta su uradili i strašno sam potresena zbog toga - rekla je radnica menjačnice Jelena Crvenković.



Na snimku se vidi i žena koja u trenutku dok su oni ispred menjačnice, na suprotnoj strani ulice, gura kolica sa još dvoje male dece.

Miroslav Čučković, predsednik opštine

DOČEKALI SMO IH OTVORENIH SRCA



Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković za Kurir je rekao da je grupa migranta stigla pre 10 dana, kao i da ih je u kasarni 571, među kojima su i deca.

- Dočekali smo ih otvorenih srca na minus 15 i obezbedili im smeštaj, toplu postelju i hranu. Oni su ovom gradu to vratili nizom incidenta, od kojih je ovaj najstrašniji. Pre tri dana međusobno su se potukli. Izboli su se noževima - rekao je Čučković.

SERIJA NAPADA



oktobar 2016 - dvojica migranata iz Avganistana napali su devojku u Brodarskoj ulici na Novom Beogradu i oteli joj torbu, a potom je dodirivali po telu



avgust 2016 - migranti napali Beograđanina kod železničke stanice noževima i letvama, jer im je rekao da se sklone s njegovih kola



avgust 2016 - u samom centru Subotice tri migranta fizički su napala dva 16-godišnja mladića S. S. i D. S., koji su pokušavali da im pomognu da nadu prenoćište





Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Privatna arhiva,Foto: Printscreen