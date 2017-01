EPILOG: Srđan Đoković prolazi bez kazne za nesreću?

BEOGRAD - Srđan Đoković, otac najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, uskoro će biti pozvan na saslušanje u Treće osnovno tužilaštvo zbog sumnje da je u sredu izazivao saobraćajnu nezgodu u kojoj je lakše povređen vozač „renoa“ N. R. (26), na koji je Đoković naleteo svojim „mercedesom“.



U tužilaštvo bi trebalo da bude pozvan i N. R., koji policiji i tužilaštvu treba da dostavi i lekarsku dokumentaciju o povredama.

Izvor Kurira iz srpskog pravosuđa kaže da je malo verovatno da će Đoković sesti na optuženičku klupu jer praksa pokazuje da se oni koji skrive nesreću ipak najčešće odlučuju da s tužilaštvom sklope neku vrstu nagodbe i određeni iznos novca uplate u humanitarne svrhe umesto da sednu na optuženičku klupu.

- S obzirom na to da je reč o lakšem krivičnom delu i da N. R. nije teško povređen, Đoković bi mogao s tužilaštvom da se dogovori o primeni načela oportuniteta. U tom slučaju, on ne bi bio krivično gonjen, već bi imao obavezu da određenu sumu novca uplati u humanitarne svrhe - kaže izvor Kurira i objašnjava da je za ovo krivično delo zaprećena novčana kazna ili do godinu dana zatvora.

- Olakšavajuća okolnost za oca teniskog asa jeste to što u krvi nije imao alkohola - kaže izvor Kurira.



On napominje da, po novom zakonu, nije neophodno da se sa sklapanjem sporazuma između tužilaštva i okrivljenog saglasi i povređeni N. R., što je po starom bio preduslov za odlaganje krivičnog gonjenja.

Boban Bajković i Marijana Mateus

Oportunitet

POZNATI „HUMANITARCI“



Kreatorka Marijana Mateus uplatila je 200.000 dinara porodici koja je bila lakše povređena kad je na njihov automobil naletela u septembru 2013. u centru Beograda.



Golman Boban Bajković uplatio je 100.000 dinara u humanitarne svrhe zbog udesa u kom je u julu 2012. povredio pešaka na kog je naleteo kolima.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Saša Pavlić