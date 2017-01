GROBAR KOJI JE IZGUBIO LEŠ SE NE SMIRUJE: Sestri pokojnika tražio da ga vadi iz ZATVORA!

BEOGRAD - Nazvala sam Slobodana sinoć, a on mi je rekao: „Branka, dođi u policijsku stanicu i donesi 5.000 evra da me puste!“ Pitala sam ga da li je normalan, da li vidi šta nam je uradio i kako nas je obrukao - ovim rečima počinje svoju ispovest Branka Atlija, sestra Nenada Lazarevića, čije je telo zagubio pogrebnik Slobodan Š.



Uznemirena žena objašnjava da je, kako ne živi u Srbiji, poverovala u priču Slobodana Š. da je on pogrebnik i da će joj pomoći oko organizacije bratovljeve sahrane jer su bliski prijatelji.



Družio se s pokojnikom



- Ispalo je da me je slagao i prevario! Tog čoveka sam videla samo jednom, pre petnaestak godina, dok je držao radnju s pogrebnom opremom u kući mog brata. Međutim, nije mi poznato kad su se ponovo združili i postali tako dobri prijatelji - kaže Branka.

Kako je čula, prošlog ponedeljka, pre smrti, njen brat je bio u kafani upravo s pogrebnikom Slobodanom.

- On ga je pozvao na piće, kažu ljudi da su se tamo napili i da je moj brat otišao kući. Slobodan mu je oko 23 sata lupao na vrata, a kako nije otvarao, pozvao je policiju. Sumnjivo mi je što Nenadovi drugovi kažu da su oni narednog jutra potpisivali ugovor o kupoprodaji placa - navodi naša sagovornica.



Ona tvrdi da je njen brat prodavao placeve i njive jer je želeo da renovira kuću.

- Nenad je 10 godina bio bez posla, slala sam mu novac iz inostranstva, pomagala njega i pokojnu majku, čak sam i ženu plaćala da o njima brine. Moj brat je hteo da deo novca od prodaje stavi u banku, da ima od čega da živi, malo i on da uživa. Ne znam šta da mislim, da li je Slobodan hteo da ga prevari - očajna je Branka Atlija.



Telo u mrtvačnici



Kako smo saznali od pokojnikovih prijatelja, Slobodan nije ni najavio preuzimanje Nenadovog tela iz mrtvačnice.



Lazarevićeve komšije kažu da su angažovali drugu pogrebnu agenciju kako bi konačno organizovali sahranu.

- Oni su kontaktirali s mrtvačnicom u Deligradskoj ulici, gde im je rečeno da Slobodan uopšte nije najavio podizanje Nenadovog tela - pričaju komšije.



J. I. - M. I.



Grobar i pokojnik

NUDIO UGOVOR O IZDRŽAVANJU



Slobodan Š. i Nenad Lazarević upoznali su se pre 20 godina, a nedavno su, kako su potvrdili rođaci, planirali da potpišu ugovor o doživotnom izdržavanju. Nenad je tako trebalo da ostavi kuću Slobodanu nakon smrti, ali je preminuo pre potpisivanja ugovora. Slobodan Š. juče nije hteo da komentariše događaje.

Autor: Foto: Marina Lopičić