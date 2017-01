HAPŠENJE JABLANOVIĆA: Brat funkcionera pao zbog 3 kg droge!

BEOGRAD - Marku Jablanoviću (34), rođenom bratu Aleksandra Jablanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, juče je određen pritvor do mesec dana zbog sumnje da je učestvovao sa još tri osobe u proizvodnji i rasturanju 2,8 kilograma marihuane.



Jablanović se prilikom hapšenja nalazio u službenoj „škodi fabiji“ Vlade Srbije, u kojoj je Marko bio sa suprugom, a vozilom je, umesto vozača Vlade, upravljao njihov prijatelj iz Leposavića, odskoro zaposlen u tom ministarstvu.



Kako saznajemo, Marko Jablanović, poznatiji kao Divljak, iz Kraljeva je prebačen u Centralni zatvor u Beogradu.



Odrukali ga dileri



- Jablanovića su uhapšeni dileri odrukali nešto ranije da im je prodao drogu. Na osnovu još nekih informacija koje su ispričali tokom saslušanja, policija je Marka zaustavila u službenom automobilu Vlade Srbije u petak uveče kod Kraljeva. U trenutku hapšenja u automobilu nije pronađena droga, ali je, prema svedočenju uhapšenih dilera, Marko upravo iz ovog auta bio izašao i predao im paket - priča izvor blizak istrazi i dodaje:

- To još proveravamo, a u međuvremenu je naloženo veštačenje vozila da se utvrdi da li je u njemu bilo droge, odnosno ima li tragova narkotika. Jablanović je zadržan da ne bi ponovio isto krivično delo. A jedan od trojice uhapšenih je izvesni Miroslav Ilić. Lisice su još stavljene i N. P i A. B.



Inače, jedan od vozača iz Vlade tvrdi da je službenim autom često upravljao i uhapšeni.

- Kad je Aleksandar postavljen za državnog sekretara, odmah je dobio službeno vozilo i vozača. Međutim, Aleksandar je insistirao da ga vozi njegov zemljak iz Leposavića, koga je on ubrzo zaposlio u tom ministarstvu. Da se ponašao kao da je vozilo njegovo, govori i činjenica da smo za volanom često viđali i njegovog brata Marka, posebno kad su odlazili na Kosovo - priča sagovornik Kurira.



MUP: Nema droge u autu



Aleksandar Jablanović je ranije izbegavao da odgovori na pitanje čime se bavi njegov brat.

- Ne znam. Nismo u dobrim odnosima - kazao je Jablanović.



Juče smo u više navrata pokušali ponovo da dođemo do Aleksandra Jablanovića, ali on nije odgovarao na naše pozive. Uhapšeni Jablanović je i ranije privođen zbog nasilja, nezakonitog nošenja oružja, narkotika...



Državna sekretarka u MUP Biljana Popović Ivković izjavila je juče da policija ni u jednom vozilu Vlade Srbije nije pronašla drogu.

Prebačen u CZ

ŽENA MU DONELA STVARI



Marka Jablanovića, kako Kurir saznaje, u pritvoru Centralnog zatvora posetili su supruga i advokat.

- On je raspoređen u grupnu sobu. Posetila ga je supruga, koja mu je donela pribor za higijenu i lične stvari - otkriva izvor Kurira.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović