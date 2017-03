INCIDENT U TEHNIČKOJ ŠKOLI: Ubo učenika nožem u stomak!

BEOGRAD - E. Z. (17), učenik druge godine Srednje tehničke škole na Novom Beogradu, teško je povređen kada ga je školski drug B. B. (15) ubo nožem u stomak.



Povređeni učenik prevezen je u Dečju bolnicu Tiršovu, dok je protiv maloletnog napadača podneta krivična prijava u redovnom postupku.



Napad „skakavcem“



Incident se dogodio 8. marta oko 18 sati u hodniku škole, naočigled drugih đaka. Otac povređenog učenika Irfan Z. objašnjava da ga je izbo brat učenika s kojim se njegov sin druži.

- B. B. je u nekoliko navrata prilazio mom sinu. Treći put je izvadio je nož i ubo ga u stomak. Lekari su mi rekli da je rana oko četiri centimetara široka i da su nedostajala dva milimetra da mu probode jetru - priča Irfan Z., otac povređenog maloletnika.



Zabrinut... Irfan Z., otac dečaka

Direktor škole

NAPADAČ ISPISAN IZ ŠKOLE



Direktor Tehničke škole Veselin Vuković potvrdio je za Kurir da se incident dogodio.

- Nedopustivo je to što je učenik uopšte uneo nož u školu, ali nažalost, ne možemo svakog da kontrolišemo. Inače, povređeni učenik je već duže vreme poznat po maltretiranju drugih đaka, te zbog toga ima ukor nastavničkog veća. Trenira boks i nakon ovoga što se desilo deca su se žalila da je iznuđivao novac od njih - rekao je Vuković i dodao da je B. B. ispisan iz škole.

On objašnjava da mu je sin rekao da ne zna pravi razlog zašto ga je dečak iz drugog razreda napao i da nije ni sumnjao da ima nož.- Kada ga je ubo, moj sin nije znao koliko je rana velika. Otišao je do kupatila, ali pošto nije mogao da zaustavi krvarenje, obratio se nastavnicima, koji su odmah zvali Hitnu pomoć. Još je u bolnici u Tiršovoj. Sin mi je rekao da je taj nož izgledao kao poznati „skakavac“, međutim, ne znam da li je zaista reč o njemu i da li ga je policija do sada pronašla. Znam da mu je probodena dukserica - rekao je otac tinejdžera i dodao da je o celom slučaju obaveštena policija, koja vodi istragu.Irfan ističe da njegov sin već četiri godine trenira boks.- Moj sin je četiri godine trenirao boks, ima osvojene medalje i diplome, dobar je učenik. Možda je taj dečko hteo da se pokaže pred drugarima da može da pobedi boksera. Svašta mi pada na pamet, a opet ništa sa sigurnošću ne mogu da tvrdim. S druge strane, lekari kažu da je možda s njegovim treniranjem gotovo jer mu je jetra povređena. Očajan sam zbog svega toga - kaže potreseni roditelj.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Privatna arhiva