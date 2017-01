ISTRAGA: Veterinar pregazio devojčicu (13) s promilom alkohola

BEOGRAD - Veterinar Aleksandar Živanović (33), koji je 31. decembra prošle godine pregazio Jelenu Melović (13) u Ulici Bahtijara Vagabzadea na Banjici, a potom pobegao s mesta nesreće, u krvi je imao 1,06 promila alkohola kad je naleteo na devojčicu, pokazalo je veštačenje. Veštačenje



U nalazu veštaka navodi se i da je on bio nesposoban da bezbedno upravlja automobilom. Kako je Kurir pisao, njemu je nivo alkohola u krvi izmeren dva sata posle nesreće, kad ga je policija pronašla i uhapsila, i alko-test je pokazao da je bio pijan, ali da u krvi ima 0,71 promil.

- Prvo osnovno tužilaštvo, koje je pokrenulo postupak protiv njega, naložilo je veštačenje. Stručnjaci su utvrdili da je u krvi u trenutku nesreće imao više alkohola i predmet će, s obzirom na to da je reč o težem krivičnom delu, preći u nadležnost Višeg tužilaštva - kaže sagovornik Kurira iz istrage.



Preminula na VMA



Na nesrećnu devojčicu koja je sa svojim psom prelazila ulicu u blizini pešačkog prelaza Živanović je naleteo „pasatom“. Dva sata kasnije Jelena je preminula na operacionom stolu na Vojnomedicinskoj akademiji. Gotovo u isto vreme uhapšen je Živanović. On, međutim, nije iznosio odbranu tvrdeći da je u „teškom psihičkom stanju“. Policiji je, navodno, rekao da ne zna zašto je dao gas i pobegao posle nesreće i da je to verovatno učinio u panici i strahu.



