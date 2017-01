KAKO PODMIĆUJE NAJJAČI KLAN U REGIONU: Škaljari kupili stan sinu sudije!

BEOGRAD - Najjači kriminalni klan u regionu na čijem je čelu Igor Dedović (42) iz Kotora uspeo je da preraste čak i zloglasni „zemunski klan“, tvrdi izvor Kurira dobro upućen u dešavanja u srpskom podzemlju.



On otkriva da je „škaljarskom klanu“ pošlo za rukom da postane neprikosnoven u državama bivše Jugoslavije zahvaljujući dobrim kontaktima u svim strukturama, koje su „kupovali“ na različite načine.

- Sinu jednog sudije u Crnoj Gori poklonili su luksuzan stan i tako praktično kupili ovu moćnu ženu - otkriva naš sagovornik i dodaje:



Dil s mafijom



- Policija, bar onaj njen deo koji mafija još uvek nije pridobila na svoju stranu, već mesecima pokušava da pribavi dokaze koji će nedvosmisleno ukazati na to ko sve zloupotrebljava položaj tako što pomaže mafiji da nesmetano vrši najteža krivična dela.



Prema njegovim rečima, jasno je da su se pojedini pripadnici crnogorskog pravosuđa i policije stavili na raspolaganje kriminalnim grupama i tako praktično postali njeni članovi.

- Klan koji vedri i oblači u regionu je takozvana škaljarska grupa, na čijem su čelu Dedović i njegovi sugrađani, braća Igor i Jovan Vukotić (37). Njihova osnovna delatnost je krijumčarenje kokaina, ali nisu im strane ni surove likvidacije onih koje smatraju konkurentima - objašnjava on.



U prilog tome, kako navodi, ide i činjenica da ubica koji je izvršio poslednje u nizu ubistava, u kojem je nastradao Milomir Jovanović (46) iz Sopota, za sobom nije ostavio čak ni čaure. Rat crnogorskih klanova, koji je podelio i srpsko podzemlje, kako navodi, paralelno se vodi na teritoriji obe države.

- Navodno, postoji plaćeni spisak osoba čiju su likvidaciju naručili. Nekoliko osoba s tog spiska, uključujući i Aleksandra Stankovića, poznatijeg kao Sale Mutavi, više nije među živima - otkriva poznavalac za Kurir.



Rat s „kavačima“



Najmoćniji klan, podsetimo, u velikom je sukobu s drugim moćnim klanom iz Kotora.

- Do pre nekoliko godina to je bila jedinstvena kriminalna organizacija. Međutim, nakon nestanka 200 kilograma kokaina iz zajedničkog stana u Valensiji, ona se podelila na dve grupe - „škaljarsku“ i „kavačku“, na čijem je čelu Slobodan Kašćelan. U poslednje dve godine dve nekada bliske grupe u velikom su sukobu, koji podseća na rat do istrebljenja - objašnjava naš sagovornik.

Nepoželjni

SRBIJA VRAĆA KRIMINALCE



Srpska policija nedavno je napravila spisak osoba kojima naša država ne želi da bude utočište i njima je zabranjen ulazak u državu.

- Reč je o osobama s debelim kriminalnim dosijeima, a među njima su i vođe „škaljarskog klana“. Međutim, činjenica je da su neke od osoba povezane s njima uveliko u Srbiji, dok su neki i naši državljani - otkriva sagovornik Kurira.

Meta

PREŽIVEO DVA ATENTATA



Ivan Dedović, podsetimo, bio je ranjen 4. avgusta 2008. u sačekuši u kotorskom naselju Dobrota. Na njegov džip, u kojem je bio i Jovan Vukotić, pucali su nepoznati napadači. Policija je uspela da spreči atentat na njega. U međuvremenu, postao je vođe najmoćnije kriminalne grupe, koja je ime dobila po kotorskom naselju Škaljari.

- Za njim je 2010. bila raspisana poternica zbog postupka za ugrožavanje sigurnosti, ali je ona bez objašnjenja povučena - navodi izvor Kurira.

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Shutterstock