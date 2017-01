KIM KARDAŠIJAN: Pink Panteri su hteli da mi pucaju u leđa

LOS ANĐELES - Rijaliti zvezda Kim Kardašijan u najavi za novu sezonu šoua „Ukorak s Kardašijanovima“ progovorila je o pljački u hotelu u Parizu. Podsetimo, starleta je u oktobru bila meta „Pink Pantera“, međunarodne bande koju uglavnom čine Srbi.



Na snimku koji je pušten vidi se uplakana Kim kako sestrama opisuje napad u kojem su joj „Pink Panteri“ odneli nakit vredan najmanje milion evra.



Drama u hotelu



- Rekao mi je da će mi pucati u leđa. Nema izlaza - govori Kim, dok je sestre zabrinuto gledaju i slušaju:

- Čim pomislim na to, jako se uznemirim - dodala je Kardašijanova u najavi šoua čija nova sezona počinje u martu.



Podsetimo, Kardašijanovu su 3. oktobra u hotelskoj sobi u Parizu opljačkala petorica muškaraca. Kim je ranije opisala susret s naoružanim pljačkašima.

- To su bili obični amateri. Bili su nesigurni i neodlučni. Čak su se i međusobno posvađali. Nisu bili saglasni u vezi s tim da li da uđem u kadu ili ne. Nekoliko puta su mi prislanjali pištolj na glavu i sklanjali ga. Nisu ni ličili na prave policajce, već su izgledali kao da su uniforme kupili u radnji za prodaju kostima za Noć veštica - ispričala je tada Kim.



Ona je dodala i da su lopovi bili sredovečni muškarci bele puti i da su govorili na francuskom.

- Sve je delovalo potpuno neplanirano i neorganizovano, počev od toga kako su me vezali do toga da su ogrlice, prstenje i minđuše trpali u običan ruksak - izjavila je Kardašijanova.



Pojačala obezbeđenje



Zvezdu je ova pljačka uznemirila, pa je obezbeđenje podigla na predsednički nivo. Mediji su tada izvestili da je angažovala bivše pripadnike CIA i nekadašnje agente tajnih službi i izraelske vojske.

- Dvojica naoružanih telohranitelja ne odvajaju se od nje ni na trenutak, a unajmila je i ljude da čuvaju njen automobil - naveli su mediji.



Smišljena akcija

NAMERNO BACILI 33.000 DOLARA



Francuska policija je utvrdila da su pljačkaši sve smišljeno uradili izigravajući amatere.

- Pravili su se da su šeprtlje da bi zavarali trag. Nakit im nije ispao, već je namerno bačen. Procenili su da im 33.000 dolara nije znatan gubitak. Tako su zavarali trag prvi put, a drugi put su to učinili tako što su bežali na biciklima dok su ih snimale kamere. Kad su izašli iz područja pokrivenog video-nadzorom, prešli su u kombi - kažu u policiji.

Autor: Jelena Ivić,Foto: Profimedia