KOMŠIJA ME SEKAO NOŽEM I IZBIO MI ZUBE: Starca unakazili od batina u selu kod Bajine Bašte!

BAJINA BAŠTA - Penzioner Miroslav Božić (73) iz sela Dub kod Bajine Bašte tvrdi da ga je u sredu brutalno pretukao komšija s trojicom svojih prijatelja, i to bez ikakvog povoda. Božić kaže da su mu trojica muškaraca od četrdesetak godina izbili dva zuba, iskasapili ga nožem i naneli mu više povreda po čitavom telu i glavi.



Starac objašnjava da mu je komšija, s kojim je godinama bio u svađi, 15. februara oko 20 sati zakucao na vrata sa željom da se konačno pomire.

Ne može da ih mrdne... Miroslav pokazuje podlive i posekotine Izazivao tuču



- On je došao kod mene kući i pozvao me da dođem kod njega da nešto pojedemo i popijemo i da se ispričamo. Rekao mi je da je krajnje vreme da zakopamo ratne sekire, jer smo u svađi već 10 godina. Nisam ni slutio šta me čeka, pa sam pristao da se pomirimo i otišao s njim - priča za Kurir Miroslav Božić.



On kaže da je kod komšije zatekao trojicu muškaraca koje ne poznaje.

- Seo sam. Malo smo popričali i popili pivo, a onda je komšija počeo da me izaziva na tuču. Naravno da nisam pristao, jer kako ću se ja od sedamdeset i kusur godina i 50 kilograma tući s njima? Onda me je on iznenada nokautirao i oborio na pod. Jedan njegov rođak je tada otišao, a njih trojica su nastavila da me tuku. Izudarali su me od glave do pete - kaže pretučeni Miroslav i dodaje da su ga trojica muškaraca, koji su fizički neuporedivo jači od njega, izneli iz kuće na livadu, gde su ga besomučno tukli više od sat vremena.

- Poneli su i nož i stavili mi ga pod grlo. Mislio sam da sam gotov. Nisam smeo ništa da im kažem, a nisam nikako mogao da im se suprotstavim. Onda su počeli da me seku nožem po uvetu, licu i rukama. Umlatili su me samo tako - prepričava Božić užas koji je preživeo.



Mislili da je mrtav



On dodaje da su nasilnici likovali dok su ga pesničili.

- Rekli su da me više neće biti ako odem u policiju - objašnjava naš sagovornik.



Kako kaže, siledžije su prestale da se iživljavaju nad njim jer su mislili da su ga ubili.

- U jednom trenutku sam počeo da gubim svest. Oni su mislili da su me ubili. Tada su se međusobno posvađali. Čuo sam ih kako se dogovaraju da pobegnu iz zemlje - kaže Miroslav.



Božić objašnjava da je nekako uspeo da siđe do glavnog puta.

- Tu su me našle komšije. Odmah su pozvali policiju i odvezli me u bolnicu.

Meštani Duba

NASILNIK IMAO SLIČNE ISPADE



Prema rečima meštana sela Dub, njihov komšija koji je pretukao Miroslava Božića poznat je po nasilničkom ponašanju.

- I ranije je imao slične ispade. Prijavljivali su ga ljudi zbog tuča i krađa. Sada je prevršio svaku meru, da bije slabijeg od sebe i još da zove pomagače. Otkako je pretukao Miroslava, nismo ga viđali po selu, a čuli smo da je navodno jednom policajcu rekao da nije on tukao Miroslava - ispričao je jedan meštanin Duba.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Kurir