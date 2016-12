KRVI DO KOLENA: Top 10 događaja koji su obeležili 2016. godinu Crna Hronika 19:00, 31.12.2016. 0

1. Najmonstruoznije

Silovao dete (3) dok ga nije ubio



Vladica Rajković (28) silovao je i brutalno ubio trogodišnju Anđelinu Stefanović u selu Vratarnici kod Zaječara. Monstrum je devojčicu oteo s rođendanske proslave na kojoj su zajedno bili i odveo u šumu. Najpre ju je brutalno silovao, a potom udarao kamenom u glavu sve dok je nije ubio. Nakon jezivog zločina Rajković je oprao krvavu odeću u Timoku, a telo devojčice ostavio u šumi. O monstruoznosti zločina govori i to što se priključio potrazi za devojčicom.

2. Najbizarnije

Jeo cimera u zatvoru



Osuđenik na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, Marko Jovanović (27) iz Niša, preklao je cimera Ramiza Šarića (34) od uva do uva, iščupao mu jezik, a potom odgrizao deo lica. Srpski Hanibal Lektor ni tada se nije zaustavio, već je krvlju koja je šikljala iz cimerovog vrata po zidovima ćelije koju su delili puna dva meseca ispisao imena „Ceca i Jeca“.

3. Najodvratnije

Dečak zapalio beskućnika



Maloletnik (12) zapalio je beskućnika Dragutina Todorčevića u Novom Sadu. On je u društvu dvojice trinaestogodišnjaka na Todorčevića i njegovog prijatelja Z. T., koji su spavali na kartonima, bacio zapaljene novine. Na policijskom saslušanju dečak koji još uvek ne podleže krivičnoj odgovornosti ispričao je da je zapalio nesrećnog čoveka jer mu je „tako došlo da uradi“.

4. Najtužnije

Izgubila dva sina u jednom danu



Braća Stefan (14) i Nikola Petrović (13) utopili su se u Srebrnom jezeru prilikom igre na pedalini. Dečaci su došli sa školom u Veliko Gradište, a posle odigrane fudbalske utakmice uputili su se na Srebrno jezero. Tamo su u društvu drugova iznajmili dve pedaline.

Prema zvaničnoj verziji događaja, deca su pokušala da pređu s jedne na drugu pedalinu, ali se najpre jedan brat okliznuo i upao u jezero. Drugi je odmah skočio za njim iako su obojica bili neplivači. Tela utopljenih mališana izvučena su dva dana kasnije, a direktor, trener i vlasnici pedalina optuženi su zbog ugrožavanja bezbednosti.Smrt petoro ljudi početkom jula u Žitištu kraj Zrenjanina kvalifikovala je Sinišu Zlatića za najgoreg ubicu ove godine. Mediji su danima izveštavali o čoveku koji je upao u kafić i rafalima iz „kalašnjikova“ pokosio svoju bivšu suprugu Dijanu Zlatić, čoveka za koga je sumnjao da je njen dečko Stevana Jojića (40), Vladimira Kosovića (34), Vladimira Mijatovića (40) i Jovanu Popović (20). Osim njih, u nasumičnoj pucnjavi Zlatić je ranio čak 23 osobe koje su se zadesile u kafiću „Makijato“.

Nataša Nikolčević (28) uhapšena je nakon što je ubila tetku Draginju (80), isekla joj uši i iskopala oči. Ovo bizarno ubistvo dogodilo se u Štrpcu, a rođaci i prijatelji pokojne Draginje posvedočili su da je Nataša i ranije zlostavljala tetku.

Meštani koji su naišli na telo nesrećne starice rekli su da je kuća bila prepuna krvi, kao da je neko klao stoku. Najviše ih je uznemirilo to što je na Draginjinom telu bilo mnogo uboda, a bile su joj isečene uši i iskopane oči. Rođaci ubijene bake tvrdili su da se njena bratanica interesovala za crnu magiju.Milan Cimeša (24) iz Mihajlova kod Zrenjanina krvnički je ubio svoju trudnu devojku Sabinu Vidu (18) iz Banatskog Dvora. Monstrum je nesrećnu Sabinu izbo 18 puta nožem, usled čega je ona preminula, a potom je izvršio samoubistvo skokom pod automobil. Monstruozno ubistvo dogodilo se u utorak uveče posle ponoći, kad je Cimeša otišao po Sabinu, koja je bila kod drugarice, i odvezao ispod mosta preko kanala na ulasku u selo. Motiv zločina kakav Srbija ne pamti navodno su bile ljubavne razmirice. Prema rečima Sabinine porodice, njih dvoje su raskinuli desetak dana pre zločina. Kako su izvori iz istrage posvedočili, Milan je, kad je saznao da je Sabina otišla kod drugarice, pozvao devojku. Odvezli su se izvan grada, te je on posle žučne svađe dograbio nož i izbo trudnicu. Kad je shvatio šta je učinio, bacio se pod točkove prvog automobila koji je naišao.Hapšenje osmočlane narko-bande koja je švercovala kokain u Ujedinjene Arapske Emirate prodrmalo je političku scenu sredinom decembra, jer se ispostavilo da su pojedini članovi bliski izvesnim strankama. Među uhapšenima su se našli Ivan Radović Koki, koji je označen kao vođa grupe, kao i njegovi prijatelji Nikša Kokanović, Jasmina Petrović, Nina Prlja, Tomislav Živković, Boris Ristić, Jovan Lazić i Đorđe Petronić.

Radović i Petronić su vlasnici firme koja se nalazi iza republičke Skupštine, dok je Prlja u javnosti poznata kao beogradska klaberka. Interesantno je da su neki od članova na društvenim mrežama, osim fotografija s brojnim javnim ličnostima, kačili i slike na kojima su s nekadašnjim članom SPS Aleksandrom Požgajem.Nestanak Barbare Vitez (15) može se svrstati u najveću misteriju ove godine, nakon ubistva Jelene Marjanović u Borči. Devojčica je nestala 25. novembra, kad se s drugovima vraćala s rođendana. Prema navodima dečaka koji su bili s njom, nesrećna petnaestogodišnjakinja pala je s mosta u Tisu dok je preskakala ogradu kako bi se spustila na platformu. Potraga za devojčicom još uvek traje, a posebno jeziv detalj jeste pismo koje su Barbarini roditelji primili.

Naime, u pismu napisanom na mađarskom jeziku navodi se da je devojčica omamljena na proslavi rođendana, a potom silovana i zadavljena. Dečaci koji su se nalazili u Barbarinom društvu poligrafski su testirani i ispostavilo se da delom govore istinu.Sestra i brat iz Lazarevca N. Đ. (15) i N. Đ. (14) mogli bi biti proglašeni za najveće prevarante ove godine. Naime, prvo je petnaestogodišnjakinja prijavila da su je dvojica nepoznatih muškaraca otela i zlostavljala, pa izbacila iz kola u blizini Vatrogasnog doma u Lazarevcu. Dva dana kasnije, s telefona njenog mlađeg brata stigla je poruka da je i on otet. Dečak je nakon nekoliko sati pronađen u centru Lazarevca, a ispostavilo se da je to lokacija s koje je i poslao poruku. Protiv dece je podneta krivična prijava, a oni su u policiji priznali da su sve izmislili.

