LAŽNI POPOVI HARALI: Hristos se rodi, ovo je pljačka!

BEOGRAD - Naoružani razbojnici maskirani u popove pre 13 godina na Badnje veče ukrali su iz ekspoziture Rajfajzen banke u Zemunu 150.000 evra. Do današnjeg dana akteri ove filmske pljačke zvanično nisu uhapšeni!



Razbojništvo se dogodilo 6. januara 2004. oko 17 časova, kad su trojica razbojnika obučena kao sveštenici upala u banku.



Duge cevi i mantije



- Hristos se rodi, ovo je pljačka - povikali su lopovi u mantijama, s lažnim bradama. Ekspozitura u Glavnoj ulici posle ove nesvakidašnje krađe ostala je bez 100.000 evra, četiri miliona dinara, 20.000 dolara i 11.000 švajcarskih franaka.

- Lopovi su ispod mantija izvadili duge cevi, razoružali radnika obezbeđena i uz pretnju da će pucati tražili novac. Pronašli su sef, iz njega izvadili pare i stavili plen u džakove - izveštavali su mediji o ovom događaju.

- Osim novca, odneli su i tri video-kasete na kojima se nalazio snimak razbojništva, ali im je promakla četvrta. Upravo na tom videu zabeležena je pljačka, pa se očekivalo da će „sveštenici“ brzo pasti - navodili su mediji u to vreme.



Međutim, do današnjeg dana ova neobična pljačka nije razjašnjena.



Podsetimo, mediji su ranije izveštavali da je ova banda zapravo deo grupe koja je kasnije uhapšena i osuđena pred Specijalnim sudom.



Meta pumpe i pošte



- Grupa koja je uhapšena zbog serije pljački pumpi i pošti bila je osumnjičena i za ovo razbojništvo. Međutim, dokazi protiv njih nisu sakupljeni - navodili su srpski mediji.



Do danas nije dokazano da su oni zapravo bili lažni popovi.

Svedočili bankarski službenici

NISU IH PREPOZNALI



Izvori bliski istrazi svojevremeno su izjavljivali da su sigurni da znaju ko su lažni popovi pljačkaši. Međutim, tvrdili su da nemaju dokaza da bi ih uhapsili. Kao otežavajuća okolnost pominjalo se to što bankarski službenici nisu mogli da prepoznaju lopove.

Autor: Jelena Ivić,Foto: Shutterstock