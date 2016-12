LIKVIDIRAN PRE SEDAM GODINA: Ko je ubio agenta BIA?!

NOVI SAD - Branko Glušica (55) iz Novog Sada, dugogodišnji operativac BIA, ubijen je pre tačno sedam godina u Ulici Vatroslava Jagića u naselju Telep.



Ni posle toliko godina policija nije ni za korak bliže hladnokrvnom ubici. Osim atentatora, nepoznat je i motiv likvidacije bivšeg radnika BIA!



Glušica je izrešetan 24. decembra 2009. godine, na Badnje veče uoči katoličkog Božića, koji je slavila njegova supruga. On je oko 21 sat napustio porodičnu večeru, da bi otišao da kupi baterije za igračku koju je na Badnji dan poklonio unuku.

Novi Sad... 14.decembar 2009. Deca traže istinu



- Ni dan-danas ne znamo ko nam je ubio oca i zašto. Nije nam jasno zbog čega se čuti. Ko to prikriva? Očigledno je da se ovaj slučaj zataškava, jer ne može niko da me ubedi da u današnje vreme, kada je i tehnologija napredovala, ne može da se sazna ko je ubica mog oca. Boli, i to mnogo boli. Nikada se ni sestra ni ja nećemo pomiriti sa tim, niti odustati od traženja istine, sve dok ne saznamo ko nam je ubio oca i zbog čega - kaže Tijana, Brankova ćerka.



Kako dalje kaže, išla je i kod novog načelnika novosadske policije kada je došao, razgovarali su, ali ni to ništa nije pomoglo.

- Moj tata je ipak bio 30 godina u službi. Po meni, ovde treba i ministar policije da se uključi, jer sam ubeđena da neko zna ko je ubica moga oca, ali da ga prikriva - priča Tijana i dodaje:



Supruga umrla od tuge



- A taj ko ga je ubio mirno šeta, a možda i komunicira sa mnom i sa sestrom. Dokle više? Zar za sedam godina nema nijednog pomaka? To niko ne može da me ubedi.Inače, mama je tri godine posle tatinog ubistva preminula od tuge.

Izrešetan u kolima

POGOĐEN SA PET METAKA



Brankovo okrvavljeno telo, nagnuto nad volan njegovog auta, ugledali su prolaznici na oko 500 metara od kuće. Napadač je prišao automobilu i kroz prozor sa strane suvozača ispalio Branku pet metaka u glavu i grudi. Na mestu suvozača ostali su igračka, pakovanje baterija i fiskalni račun.

Autor: Foto: MUP,Foto: Privatna arhiva