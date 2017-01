MAJA ADROVAC NIJE DOŠLA UJAKU NA SAHRANU: Gde je optužena u slučaju Beko?!

BEOGRAD - Maja Adrovac (34), kojoj će Viši sud ponovo suditi zbog optužbi da je učestvovala u pokušaju ubistva Milana Beka, izostala je sa sahrane svog ujaka Dejana S., koji je nedavno preminuo nakon dvogodišnje kome. Njega su tada brutalno pretukle do danas neidentifikovane osobe, a uprkos naporima lekara, nesrećni čovek nije uspeo da dobije bitku za život.



Kako Kurir saznaje, Majin pokojni ujak je pre napada sarađivao s njenim suprugom Ivanom Adrovcem (36), koji je prošle godine uhapšen u Švajcarskoj po poternicama čak četiri evropske zemlje zbog teških krađa. Srpske vlasti takođe sumnjiče Adrovca da je učestvovao u napadu na Beka, te da se tako i našao Majin DNK na čaurama ispaljenih metaka, što je istovremeno glavni dokaz protiv nje.

- Maja nije bila na sahrani, već samo njeni roditelji. Ispraćaju je generalno prisustvovalo malo ljudi. Pričalo se da mnogi nisu došli iz straha za sopstvenu bezbednost, imajući u vidu okolnosti pod kojima je Dejan preminuo - kazao je za Kurir izvor blizak porodici.



S obzirom na to da napadači na Dejana S. do danas nisu uhapšeni, istraga bi sada trebalo da poprimi novi tok jer će delo biti kvalifikovano kao teško ubistvo.

- Sumnjalo se da je Dejan S. pretučen zbog neraščišćenih poslovnih računa, a u vreme kad se to dogodilo, blisko je sarađivao s Adrovcem. Upravo zbog toga se sumnja da je njegova smrt delo mafije - dodaje naš izvor.



Podsetimo, Maja Adrovac uhapšena je u julu 2015, osam meseci nakon ranjavanja biznismena i vlasnika „Luke Beograd“ Milana Beka. Njen DNK izolovan je sa ispaljenih čaura pronađenih ispred Bekove kuće, a u pritvoru je provela devet meseci. Neposredno pre njenog hapšenja, Ivan Adrovac je napustio Srbiju.

Novi početak

NA SUDU SA „ZEMUNCEM“



Nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu Višeg suda kojom je Maja Adrovac oslobođena optužbi da je počinila delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, njoj će se ponovo suditi zajedno s Aleksandrom Zdravkovićem. On je nedavno optužen za pokušaj teškog ubistva, a policiji je poznat kao pripadnik „zemunskog klana“.

