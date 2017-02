PEDOFILU SA VIJAGROM SAMO DVE GODINE: Monstrum je opet na ulici, došlo vreme da se mi obračunavamo

BEOGRAD - Dragan Živanović (66), koji je prošle godine uhapšen pošto je preko Fejsbuka svesno zavodio devojčicu (11), slao joj nage fotografije i ugovorio sastanak s njom, nepravosnažno je osuđen pred Višim sudom u Beogradu na dve godine i četiri meseca zatvora.



On će služenje kazne čekati na slobodi dok presuda ne postane pravosnažna.

Kritika presude



Živanović je uhapšen pošto ga je N. J., devojčicina majka, namamila tako što mu je umesto ćerke slala poruke na društvenoj mreži Fejsbuk. Žena je s pedofilom ugovorila sastanak na koji je Živanović došao s „vijagrom“ u džepu, verujući da će se sresti s maloletnicom. Umesto devojčice, pedofila je sačekala policija i uhapsila ga.



Majka devojčice N. J. rekla je juče za Kurir da je presuda Živanoviću sramota za srpsko pravosuđe.

- Nadala sam se sudskom ishodu od tri do pet godina jer sam dobro upoznata sa zakonom koji je isuviše blag- kaže N. J.



Ona dodaje da ju je naročito šokirala odluka suda da pedofilu ukine pritvor do pravosnažnosti presude.

- Sledila sam se kad sam čula da je na slobodi. Strahujem što je on napolju i što se šeta. Pedofili su za poseban nadzor i praćenje - kaže naša sagovornica i dodaje da je došlo vreme „da se roditelji obračunavaju s monstrumima i izrodima“.



Namamila manijaka



Podsetimo, Živanović iz Novog Beograda je u avgustu prošle godine preko lažnog Fejsbuk profila kontaktirao s maloletnom ćerkom N. J. Devojčica je rekla roditeljima da joj neko šalje nepristojne poruke, pa je N. J. „uzela stvar u svoje ruke“. Živanović ju je zvao telefonom i slao slike polnog organa. Slučaj je prijavila policiji, koja ga je naposletku uhapsila na Autobuskoj stanici, gde je trebalo da se nađe s devojčicom. Policija je nakon hapšenja pretresla stan Dragana Živanovića, a u njegovom laptopu nađena je mnogo pornografskog materijala. Takođe je otkriveno da je on sa svojim prijateljima razmenjivao fotografije obnažene dece.

Živanović i majka se sreli u sudnici

PEDOFIL: OVO JE SRAMOTA ZA MENE



N. J. kaže za Kurir da se jednom srela oči u oči s pedofilom, i to na suđenju, kad je svedočila.

- Bili smo u istoj prostoriji, a on nije smeo ni da me pogleda. Dok su ga dovodili u sudnicu, čula sam da je promrmljao da je sve ovo sramota za njega. Branio se da je sve vreme bio ubeđen da se dopisuje sa starijom ženom, što je na suđenu pobijeno. Prvi je poslao poruku seksualne konotacije mojoj ćerki. Video je da je ona dete i svesno je to uradio. Kad sam se u telefonskim razgovorima pretvarala da sam devojčica, pričao je gnusne stvari. On je bolestan um - kaže N. J.

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Printscreen