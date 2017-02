MILICA DABOVIĆ KROZ SUZE I JECAJE: Javila se u emisiju i objasnila šta se tačno desilo

Ona se povodom toga uključila u emisiju "150 minuta" i kroz suze i jecaje otkrila šta se dogodilo.

"Potresena sam i šokirana. Ništa, došlo je do svađe i verbalnog napada. On je mene uhvatio za vrat, malo me davio, malo me šamarao. Moram tako da kažem da bih ublažila to sada jer znam da ljudi to gledaju. Ja sam ga terala da napusti moj stan gde je došao", rekla je košarkašica a onda zamolila da je javnost ne uznemirava.

Foto: Nemanja Pančić

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

"To je jedna velika istina, ja sam baš u toj kampanji "stop nasilju" i molim vas da me razumete jer je to moja privatna stvar. Došli ste do mene, izašla sam vam u susret a ne znam trenutno ni gde se nalazim, ni šta da radim od svog života. Treba mi odmor, i nemojte molim vas. Samo me poštedite i hvala vam na razumevanju", kroz suze je ispričala Milica. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

