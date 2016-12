POTRESNA ISPOVEST MUŽA TANJE LAKIĆ: Nisam verovao da može da ubije našu bebu!

BEOGRAD - Plasid Mašo, suprug Tanje Lakić Mašo, kojoj se sudi zbog sumnje da je u oktobru prošle godine ubila osmomesečnu ćerku Anju, rekao je juče pred Višim sudom u Beogradu da je ona nekoliko puta pretila da će mu zapaliti kuću i fabriku.

- Tanji sam rekao da ne mogu više da trpim sve to i da neću da živim s njom. Zbog problema koje je pravila više puta sam zvao policiju i Centar za socijalni rad. Molio sam ih da mi pomognu, ali ništa nisu uradili. Jednom sam čak uzeo bebu i pobegao, ali kad sam pozvao Centar za socijalni rad, kazali su mi da moram da se vratim. Tanja me je tada gađala kamenjem po dvorištu - posvedočio je on juče. Kako je naveo, o devojčici nije želela da brine, ali on nije mogao da zamisli da bi mogla da je ubije.

- Govorila je da ju je za nju baš briga. Bacala je čak i dečju hranu - dodao je on.



On je juče ispričao i da je dva dana pre nego što je policija u stanu na Južnom bulevaru pronašla Tanju preprezanih vena, a devojčicu u kesi na terasi, trebalo da Anju dovede u Svilajnac, ali da nije došla. Njena sestra mu je 30. septembra javila da su je isečenih vena pronašli u stanu.



Majka optužene Tanje Lenka Lakić ispričala je da je u vreme zločina bila u Grčkoj na moru, ali da je „duboko u duši osetila da nešto nije u redu“.

- Pri normalnoj svesti, ona ne bi mogla to da uradi svom detetu. Mislim i da nije - kaže majka optužene. Ona je navela i da je Tanja, kad se probudila, pominjala neku Natašu.

- Ne znam ni danas šta je s detetom, gde je i kada sahranjeno. Ja bih da znam gde je bebin grob, ali otac nas ignoriše - dodala je ona na kraju.



