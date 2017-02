NE JENJAVA TALAS PORODIČNOG NASILJA U KIKINDI: Sin nožem povredio oca, muž vređao i odgurnuo ženu

Kako saopštava kikindska policija, R.P. je nakon svađe nožem ozledio oca (63). Tu, međutim, nije bio kraj krvavog incidenta.

Otac i M.P. su se potom udružili, i istukli mlađeg sina i brata R.P. Braći R.P i M.P. je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. Zbog krivičnog dela nasilje u porodici, krivična prijava, u redovnom postupku, podneta je i protiv njihovog oca.

- Slobode je lišen i N.D. (71) iz okoline Kikinde. On je vređao suprugu i odgurnuo je, nakon čega je starica pala i povredila se. Starac se tereti da je počino krivično delo nasilje u porodici, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati - saopštila je policija.

(S.U.)

Autor: Foto: Shutterstock