NEKA ME MARIJA STRELJA AKO JE SAŠA UBICA: Cvetanović se kune da su Pitbulu smestili ubistvo Bojovića

Cvetanović se juče zakleo da njegov brat nema veze sa ubistvom Nikole Bojovića i poručio njegovoj sestri Mariji da ga strelja ako je to istina.

- Ako je tačno da je moj brat ubio Nikolu, pristajem da njegova sestra u mene lično ispali 45 metaka, a ne 15, koliko je ispaljeno u njenog brata! - poručio je juče brat Saše Cvetanovića sestri Luke i Nikole Bojovića.

Pitbul u panici nakon likvidacija

Foto: Zorana Jevtić

Saša Cvetanović je prekjuče u Specijalnom sudu preklinjao sudiju da što pre sasluša njegovog mlađeg brat, za koga je naveo da mu je iskaz uzet na prevaru.

- Molim vas da pozovete mog brata da svedoči dok je još živ. Hoću da kažem, kako se stvari dešavaju, ubijaju se advokati i ostali, pozovite ga što pre da sve objasni. Njemu je iskaz na osnovu kojeg je napisano pola optužnice uzet na prevaru - obratio se sudskom veću Cvetanović. Jugoslav kaže da je njegov brat mislio na ubijenog advokata Vladimira Zreleca (50), koji je ranjen u pucnjavi na Vračaru početkom decembra 2015. godine.

Cvetanović tvrdi da njegov brat nema veza sa ubistvom Nikole Bojovića jer je u to vreme bio u Crnoj Gori, odakle mu je i čestitao rođendan.

Foto: Zorana Jevtić

- Smatram da je moj brat nasumično izabran, a da su kamere koje su mog brata tog dana snimile u ulici Carice Milice nameštene. Saša je Slobodana Šaranovića video samo dva puta u životu i nikakav sukob nije imao sa njim. Njemu su dokazi podmetnuti i svi svedoci namešteni - ističe Jugoslav Cvetanović, koga smo našli u Nišu.

Jugoslav naglašava da sada nema policijsku pratnju, koju je imao kada je uhapšen njegov brat, i naglašava da su svi u porodici sada postali meta.

- Oduzeli su mi policijsku pratnju zbog nekog incidenta, a ja je sada i ne želim. Koliko sam ugrožen govori i to da su ranije slikali moju zgradu u Vranju i objavili da je u njoj eksploziv. Pa kako onda da ne brinem za svoju bezbednost?! - dodaje on.

Foto: Zorana Jevtić

Cvetanovićev brat naglašava da zbog procesa koji je, kako ističe, namešten njegovom bratu nije hteo da svedoči u Specijalnom sudu, kao i zbog toga što nisu snimali njegovo saslušanje.

Radnik kod Mićunovića

Jugoslav navodi da je neko vreme radio i kod Brana Mićunovića u njegovom kazinu u Crnoj Gori.

- To je bilo od od 2007. do 2009. godine - dodaje on.

- Evo, neka me sada pozovu i sve ću im reći pod uslovom sada sve bude po zakonu - poručuje Jugoslav.

On se požalio i da bratu nije mogao skoro da preda paket u Centralnom zatvoru u Beogradu.

- Nisu mi dali, ne znam zašto. A teško živim. Jedva sam skupio nešto para i stvari da mu odnesem u zatvor. Odrasli smo u siromašnoj porodici, a kada je moj brat imao devet godina, izašao je iz Doma za nezbrinutu decu. Moja majku je otac nasilnik izbo čak 72 puta nožem i to je preživela. Umrla je od karcinoma dojke 2014. godine - navodi Jugoslav i otkriva da su njegovu porodicu pomagali razni političari, među kojima je bilo i zvučnih imena iz DOS-a.

(D.Ćuruvija/Alo)

