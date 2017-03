NESTAO MLADIĆ: Goran (27) iz Ćićevca, umesto u KRAGUJEVAC krenuo u RIM, ali tamo NIJE STIGAO

Prema poslednjim informacijama Goran je napustio Srbiju i avionom otišao za Rim ali njegova tetka, koja živi u Italiji, kaže da nije stigao kod nje.

Goran Đukić, foto: Fejsbuk

Neutešni otac Dragiša, nestanak sina je prijavio prošlog petka u Ćićevcu.

"Sa sinom sam se poslednji put čuo prošle sredu ujutro. Rekao mi je da je sve u redu da ne brinem, da pije lekove i da do petka dolazi kući. Policija mi je danas rekla da je Goran prošle srede, 8. marta uhvatio let za Rim (6.30) gde ima tetku. Međutim on kod tetke nije došao. Ništa više ne znam...", rekao je kroz suze za Kurir Goranov otac Dragiša Đukić.

Goran je prema očevim rečima bio dobar student. Završio je srpski jezik i književnost na fakultetu u Nišu. Po izlasku iz porodičnog doma kod sebe je navodno imao određenu sumu novca kojom je trebalo da plati ispite na master studijama u Kragujevcu.

"Ne znam koliko je para imao kod sebe. Znam da se pred polazak zajmio od drugara...po 30, 100 evra...Znam i da je menjao evre za dinare, a šta će mu dinari ako je u Italiji?!", pita se Dragiša kroz suze.

Otac dodaje da su mu iz policije rekli da Goran nije dolazio u Kragujevac i da ga je zapravo zvao sa aerodroma u Beogradu, odakle je odleteo za Rim. Prema Dragišinim rečima, Goranova tetka, sa kojom se i danas čuo, kaže da se vest o nestanku njegovog sina pojavili i u italijanskim medijima.

"Voleo je školu i knjigu, nenormalno je učio. Pred Novu godinu sam video da se nešto dešava pa sam ga odveo kod lekara koji su rekli da je kod Gorana prisutna velika nervoza i strašno psihičko stanje. Bio se osušio. Za 20 dana je izgubio 20 kilograma, jagodice su mu štrčale...Sad je počeo da pušta kosu", rekao je očajni otac.

Goran Đukić je ležao ne Odeljenju psihijatrije kruševačke bolnice gde je proveo 12 dana.

- Potpisao sam da ga puste iz bolnice, pre desetak, 15 dana. Shvatio sam posle da nije pio lekove, već ih je bacao - kroz suze završava razgovor otac i moli svakoga ko ima bilo kakvu informaciju o Goranu da javi na broj telefona 061 226 3237.

(EPK)

