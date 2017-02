NEZAPAMĆENO: Pobegao policajcima pre odlaska u pritvor

VRBAS - Marko Koprivica iz Vrbasa pobegao je iz zgrade suda u tom gradu, gde je prethodno saslušan zbog optužbi da je uznemiravao bivšu devojku.



Nakon što je dao iskaz pred tužiocem, Marko Koprivica je izašao u hodnik, gde je trebalo da sačeka odluku sudije za prethodni postupak o određivanju pritvora, ali je odatle uspeo da pobegne.

- Kod tužioca se ponašao normalno, odgovarao je na pitanja i pokazivao poruke za koje ga je teretila devojka. Kad su izašli ispred sudnice da bi sačekali odluku da li će mu biti određen pritvor ili neće, on se istrgao čuvarima i potrčao prema izlazu. Čuvari su potrčali za njim, ali je on uspeo da im umakne - kazao je za Kurir izvor upoznat s ovim incidentom.



On dodaje da je Markovo bekstvo u najmanju ruku tragikomično, jer se postavlja pitanje da li bi mu sudija uopšte i odredio pritvor.

- Marko je priveden na saslušanje nakon što ga je bivša devojka prijavila da ju je uznemiravao i pretio joj nožem u jednom kafiću u kom je zaposlena. Policija je pregledala snimke video-nadzora, ali oni nisu potkrepili devojčine optužbe. Pronađene su samo poruke. Najverovatnije je da bi ga pustili na slobodu da nije napravio ovakav cirkus - dodaje naš izvor.



Otac Koprivice rekao je policajcima nakon incidenta u sudu da će sina „za uši dovesti čim ga pronađe“.

Evidentiran

IMAO PRIJAVU ZA NASILJE



Koprivica iza sebe već ima prijavu za nasilje, zbog čega je policija i insistirala da zbog prijave bivše devojke ostane u pritvoru 48 sati. Nakon saslušanja posle kog je pobegao, verovatno bi bio pušten na slobodu, jer osim nekoliko poruka, nije bilo drugih dokaza za nasilje.

Autor: Foto: Privatna arhiva