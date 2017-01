NOVI DETALJI RAFALNE PALJBE KOD ŠKOLE: U izrešetanom džipu bio Skoletov sin (12)!

NOVI SAD - Maloletni sin Nika Uskokovića (38), koji je juče ranjen u sačekuši ispred Osnovne škole „Đura Daničić“, sedeo je u trenutku pucnjave na zadnjem sedištu džipa, koji su napadači bukvalno izrešetali, saznaje Kurir iz vrha MUP.

- Dvoje njegove dece pohađa školu ispred koje se dogodio obračun. Tog dana je došao da sačeka sina (12). Kada je dete ušlo u džip, odjednom se začula pucnjava. Napadači su otvorili vatru uprkos tome što su znali da je dete u kolima. Na svu sreću, mališan je bio s desne strane auta, pa je ostao nepovređen, za razliku od njegovog oca.Uskoković je dodao gas, iako je to bilo vrlo rizično, s obzirom na to da tuda prolaze deca, i velikom brzinom se zakucao u betonski zid. Kad se zakucao u zid, osobe koja je pucala nije bilo, a on je brzo, iako ranjen, izašao iz kola, izvukao sina i zaustavio prvi automobil da ih preveze do Urgentnog centra - dodaje naš izvor.

Ranjeni Uskoković je odgovarao za drogu kao član organizovane kriminalne grupe Gorana Kovačevića Goranca, za koga je inače udata njegova rođena sestra. Izdržao je višegodišnju kaznu zatvora. Po izlasku iz zatvora nastavio je život u inostranstvu, u Holandiji, dok mu je porodica ostala u Novom Sadu. Nekoliko dana pre ranjavanja stigao je iz Holandije, zbog čega se i sumnja da je on bio meta ovog napada.- Verujemo da je meta bio Goranac, ali svi detalji se ispituju. Istraga obuhvata i indicije da je slučaj povezan s ubistvom Teodore Kaćanski (30), koja je greškom upucana u novembru prošle godine. Naime, ona je bila devojka Nenada Stevića (38), koji je u vezi s grupom oko Goranca - dodaje naš izvor.

Stefanović opet poručio

SMENE U SVIM STRUKTURAMA AKO SE SLUČAJ NE REŠI



Nebojša Stefanović, ministar policije, na svečanoj promociji trinaeste klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Kamenici, juče je rekao novinarima da je razgovarao s novim načelnikom PU Novi Sad i da je zatražio da se slučaj što pre reši ili će u protivnom doći do smena u toj upravi i kriminalističkoj policiji. Stefanović je na svečanosti u Kamenici polaznicima poručio i to da je „policija brana i prepreka svima onima koji misle da mogu da ugroze stabilnost i bezbednost naše države“.

Novosadska kriminalistička policija neprestano radi na ovom slučaju.

Autor: Foto: Slađana Stojanović