NOVI OBRT! SOBARICA IMALA I POMAGAČA: Otkriveno zašto je UBIJEN vlasnik motela kod Niša!

NIŠ - Milica Dimitrijević (27), koja je uhapšena zbog sumnje da je 5. novembra u Niškoj Banji ubila Dejana Dejančića (51), vlasnika vile „DND“, u kojoj je radila kao sobarica, i ranila recepcionera Dejana Jovanovića (42), imala je saučesnika, saznaje Kurir.



Da ona i njene žrtve nisu bili sami na mestu zločina, potvrdila je kvalifikacija dela Višeg javnog tužilaštva navedena u naredbi za sprovođenje istrage - da se ona tereti za ubistvo i pokušaj ubistva u saizvršilaštvu. Međutim, zasad nema informacija ni o identitetu njenog saizvršioca niti o motivu krvavog zločina.

Na meti razbojnika



Milica je na jučerašnjem saslušanju pred Višim javnim tužiocem negirala zločin.

- Nisam pucala ni u direktora, ni u Dejana Jovanovića. Dejan je ubio gazdu, pokušao je da ubije i mene, a zatim pucao u sebe - ostala je pri svom iskazu datom u policiji sobarica.



Kako saznajemo, istraga krvavog zločina ide u nekoliko pravaca, a ne isključuje se mogućnost da je motiv ubistva i pokušaja ubistva bila pljačka.

- Bilo je poznato da je Dejančić veoma imućan, pa je moguće da je zapao za oko razbojnicima koji su se povezali s Milicom kako bi ga opljačkali. On je radi zaštite imao pištolj koji je stajao u hotelu, ali je baš to oružje iskorišćeno za ubistvo. Moguće je da je recepcioner pokušao da zaštiti gazdu od razbojnika, a da su mu oni oteli pištolj i pucali u obojicu - kažu izvori iz istrage.

Žrtve... Dušan Jovanović teško ranjen (levo) i ubijeni Dejan Dejančić DNK na pištolju



Milica je nakon zločina kazala da su se gazda i recepcioner posvađali, što je dovelo do ubistva, te da je i sama jedva spasla živu glavu. Međutim, određene nedoslednosti u njenoj priči navele su policiju da posumnja u njenu verziju, pa su sprovedena dodatna veštačenja. Ključni dokaz je njen DNK pronađen na oružju kojim je zločin izvršen.

- Da su njeni biološki tragovi pronađeni samo na pištolju, stajala bi njena odbrana da je oružje držala u rukama, ali da nije pucala. Međutim, ono što navodi na ozbiljnu sumnju da je ona povezana sa ubistvom jeste njen DNK na okviru pištolja. Teško je objašnjivo da je okvir držala u rukama slučajno. Takođe, na njenim rukama i odeći utvrđeno je prisustvo barutnih čestica - objašnjavaju naši sagovornici.



Vladimir Stanojević, portparol Višeg javnog tužilaštva, saopštio je da je tužilaštvo predložilo pritvor do 30 dana.



Poznanici uhapšene devojke

MILICA SIGURNO NIJE UBICA



U kući u kojoj žive Miličini roditelji juče nije bilo nikoga. Komšija kaže da niko ko je poznaje ne može da poveruje u njenu krivicu:

- Znam Milicu od detinjstva, zabavljala se s mojim bratom, poznajem je u dušu. Ta devojka nikog nije ubila, nije bila takva. Znam da nije imala dodira sa oružjem. Neverovatno je da je jedna devojka mogla da napadne dvojicu muškaraca. Verzija koja nju optužuje je klimava. Da je Jovanović upucan u glavu u sedam sati ujutru, on bi do podneva, kad je policija ušla, već bio mrtav. To što je još bio živ je dokaz da je kasnije pucao u sebe.

