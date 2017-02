OBRT U DRAMI: Sad je Šime prijavio Milicu Dabović policiji

Nakon što je Milica bivšeg dečka prijavila tvrdeći da ju je pretukao, on je odlučio da se iz drugog razloga obrati nadležnim organima.

Haos između Milice Dabović i njenog bivšeg dečka Simona Šiklića ne jenjava. Međutim, sada je došlo do obrta, jer je Šime odlučio da srpsku košarkašicu prijavi policiji i to zbog promene brave na vratima stana u kojem su donedavno zajedno živeli.

Kako je juče rekao u policiji, Milica je to navodno učinila bez njegovog znanja, zbog čega je odlučio da se obrati nadležnim organima.

Milica je Šimeta prijavila policiji, te mu je njemu do daljnjeg zabranjen prilaz košarkašici. On je ranije izjavio da je Dabovićevu samo gurnuo.

"Prosto samo želim da kažem to što Milica priča nije istina. Novinari su me zivkali zbog slika sa Sorajom, što je bio okidač. Ja sam joj rekao da sam je pozdravio pred njom na sajmu venčanja, i tada joj to nije bio problem, ali onda je mislila da je ja varam sa Sorajom. U stan sam otišao posle njenih poruka da dođem u stan, otišao sam da razgovaramo. Onda je najpre usledio verbalni okršaj, ali je sve preraslo u udaranje i grebanje, i onda ona ima obraza da pokaže ogrebotinu, na vratu, jer sam je odgurnuo od sebe", rekao je sada već Miličin bivši dečko.

