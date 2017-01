OČAJNI OTAC BARBARE VITEZ (15): Hoću da znam pravu istinu o svojoj ćerki

SENTA - Endre Vitez, otac petnaestogodišnje Barbare, odlučan je u nameri da sazna pravu istinu i da mu policija predoči sve okolnosti koje su dovele do nestanka njegove ćerke 25. novembra prošle godine, na mostu na Tisi u Senti.



Endre se ne miri sa zvaničnom verzijom tragičnog događaja, do kog je došlo kad je njegova ćerka pala u reku pri pokušaju da se prebaci na platformu kod rečnog stuba. Ističe da u tu verziju sumnja jer ništa napismeno, na ruke, nije dobio.



Podrška sugrađana



Očajni čovek najavljuje da će 11. januara u 15 sati održati protestni skup ispred Gradske kuće u Senti.

- Suprugu Melindu i mene strašno boli što ne znamo istinu o Barbarinom nestanku. S bolom ležemo i dočekujemo zoru. A iza nas je mnogo neprospavanih noći. Zato smo se i odlučili za protestni skup. Očekujemo podršku rodbine, prijatelja i svih građana Sente koje je zabolela naša tragedija - kaže Endre i ukazuje zašto je rešio da organizuje skup:

- Pošto od policije u Senti i Kikindi nisam dobio odgovore na pitanja koja me muče, očekujem da me primi ministar policije Nebojša Stefanović. Značilo bi mi kada bi se i on lično zauzeo da se ova naša agonija okonča, i da nam saopšti samo puna istina. Od prvog dana Barbarinog nestanka insistiramo samo na istini, koliko god ona bila teška i bolna - poručuje Vitez.



Otac nestale Barbare Vitez otkriva da je 27. decembra, u sedištu PU Kikinda, razgovarao s jednim policijskim inspektorom. Endreu je rečeno da je njegova ćerka nestala u Tisi onako kako su to dvojica dečaka i ispričala policiji, nakon čega je sprovedena poligrafska provera:

- Inspektoru sam rekao da mi mnoga pitanja izjedaju dušu, i da bih voleo da mi pokažu snimke sigurnosnih kamera na kojima se vide Barbara i dvojica dečaka koji su te večeri bili s njom. Međutim, mojoj želji nije udovoljeno. Rečeno mi je da na tako nešto nemamo pravo. Šta to znači? Da kao otac nemam nikakva prava prema ćerki? - u očajanju se pita Endre.



Otac nestale devojčice smatra da njegova ćerka nije u Tisi:

- Reka bi njeno telo već odavno izbacila - priča neutešni otac.



Pismo delo bolesnog uma



- Sa inspektorom sam razgovarao i o anonimnom pismu koje smo 13. decembra pronašli u poštanskom sandučetu. Njegov sadržaj nas je veoma potresao, jer je u njemu pisalo da je Barbara silovana i zadavljena. Rečeno mi je da je pismo lažno i da je delo bolesnog uma - kaže Endre.



Hladno vreme

POTRAGU OTEŽAVA LEDOM OKOVANA TISA



Potragu za srednjoškolkom Barbarom Vitez poslednjih dana remete niske temperature. Članovima spasilačkog tima „Tisa“ iz Sente, koji već nedeljama pretražuju obale i reku, nedavno je udruženje Reka regata iz Nove Pazove na pozajmicu ustupilo 3D sonar, ali protiv leda i debelog minusa se ne može. S potragom će se nastaviti kada to vremenski uslovi dozvole.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Saša Urošev