LEGIJA OSTAJE U ALKATRAZU: Ulemek će i dalje služiti kaznu po NAJSTROŽEM REŽIMU

BEOGRAD - Milorad Ulemek Legija, koji služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, ostaće u najčuvanijem srpskom zatvoru, takozvanom Alkatrazu u Požarevcu, pošto je Ustavni sud odbacio njegovu žalbu u kojoj je protestovao zbog toga što kaznu služi u najstrožem zatvorskom režimu!

- Legija je u Alkatraz prebačen 9. jula 2010. i od tada odluka o tome da li ostaje u „posebnom“ režimu ili će biti prebačen u neko drugo, „klasično“ odeljenje, iznova se razmatra na svake dve godine. U julu je Viši sud doneo odluku da ostane u „zatvoru u zatvoru“, a potom je to potvrdio i Apelacioni sud. Ulemek je međutim, podneo i Ustavnu žalbu, ali ova odluka ostaje na snazi - objašnjava sagovornik upućen u odluku suda.



Maksimalna kazna



Ulemek je, podsetimo, osuđen na čak četiri maksimalne kazne, i to zbog ubistva premijera Zorana Đindića 2003. godine, zločina „zemunskog klana“, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali 1999. godine i ubistva Ivana Stambolića 2000. godine.



Pravo na jedan paket



On je u pritvoru od 2004, ali već šest i po godina, otkad je u posebnom režimu, nema pravo na neposredan kontakt sa suprugom i decom, ali kroz staklo može da ih viđa jednom mesečno. Takođe, mesečno ima pravo na jedan paket, ali nema pravo na takozvanu ljubavnu sobu sa suprugom.



J. S.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia