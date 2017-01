OGORČENA MARIJA FERIZOVIĆ: Đubre lažljivo, unakazio me za ceo život!

BEOGRAD - Đubre lažljivo! Ne mogu ni da zamislim da uradim sebi to što je on meni uradio. Postoje svedoci koji znaju da me je držao zaključanu, ožiljci koje mi je napravio, pa čak i snimak njegovog mučenja! Pitam se da li bi mogao sve to tako da kaže i da me gleda u oči - kaže za Kurir Marija Ferizović (21) dan nakon što je njenom nevenčanom suprugu Ahmetu Marinkoviću (41) počelo suđenje u Drugom osnovnom sudu.



Naime, Marinković, koji je u septembru prošle godine dva dana u iznajmljenom stanu u Kaluđerici držao zaključanu Ferizovićku i brutalno se iživljavao nad njom, u svoju odbranu pred sudom rekao je da se nesrećna žena sama unakazila i povredila.

Žilet, letva, cev



Marija Ferizović, koja je više puta za naš list opisivala golgotu koju je preživela, revoltirana njegovim lažima otkrila je i neke detalje koje je dosad zbog dece i svog mira rekla samo policiji.

- Kako može da priča da sam ga varala, kad me je naterao du mu priznam ono što nisam uradila. Pripremio je rekvizite za mučenje, među kojima je bila letva sa ekserom, makaze, žilet, cev kojom me žigosao... Tražio je od mene da mu priznam da sam bila s gazdinim sinom ili će me ubiti. Priznala sam mu iz straha - priča ogorčeno Marija, koja objašnjava da nije dobila poziv za suđenje.

Strava... Tukao je i u kupatilu

Negira tvrdnje

NISAM KORISTILA DROGU



Povodom Marinkovićevih tvrdnji da je Marija bila drogirana, ona kaže da to nije tačno.

- Uostalom, bila sam kod lekara, vadili su mi krv i uzimali briseve. Neka oni kažu da li sam bila drogirana ili ne. Takođe, sve rekvizite kojima me je mučio odnela je policija, na njime ima moje krvi, ali i njegovih otisaka - kaže ogorčena Marija Ferizović.

Stravično zlostavljanje

MAKAZAMA MI IZBIJAO EKSER IZ KOLENA



Prisećajući se još nekih detalja Marija navodi da ju je Ahmet udarao letvom na kojoj je bio ekser i da joj se pri jednom od udaraca zabio u koleno.

- Više puta me je udarao po kolenima. Vikao je da želi da ostanem nepokretna. Kad se ekser zabio u koleno, nije mogao rukom da ga izvadi, već je udarao po letvi makazama kako bi ga izbio iz kosti.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Prisećajući se detalja, dodaje da je nakon priznanja Ahmet počeo da je krvnički udara pesnicama i šutira nogama.- Onda me je ošišao, pa mi je i trepavice isekao makazama. Potom je uzeo brijač i obrijao mi glavu i obrve. Cigaretom mi je pržio lice i grejao žilet da bi mi ga zalepio na obraze, grejao je na ringli cev i žigosao mi čelo uz reči da će da me unakazi tako da ga se setim kad se pogledam u ogledalo. U tome je uspeo, svakog dana gledam te ožiljke i sećaju me na mučenje - priča Marija dok briše suze s lica.Ferizovićka je prvi put govorila i o stvarima o kojima ju je bilo sramota da priča.- Sam zna da me je terao da prvo jedem izmet deteta iz pelene kašikom, a potom i njegov. Terao me je da kažem da jedem go*na zato što sam ih već pojela kad sam prevarila muža. Đubre je to snimilo telefonom. Kad je završio s mučenjem, silovao me je, a potom odveo u kupatilo i urinirao po meni. I sad osećam koliko me je njegova mokraća pekla po ranama koje mi je prethodno napravio. Nije mi dao da se istuširam, naterao me je da legnem na pod kao kučka... - priča i plače nesrećna žena.Prema njenim rečima, tog dana kad je Ahmet uhapšen, pre nego što je otišao iz stana rekao joj je da ide po mast da izleči modrice.- Rekao je da hoće da me izleči da se ništa ne vidi i da potom kupi kanap, da me natera da napišem oproštajno pismo i da se obesim. Zamislio je da to izgleda kao samoubistvo. Sigurna sam da bi to i uradio da nisam smogla snage da ga prijavim policiji - objašnjava Marija. Ona dodaje da se plašila da zove policiju jer bi je, u slučaju da policija ne dođe do nje, Ahmet još gore mučio.

Autor: Foto: Kurir