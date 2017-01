OTKRIVENA FILATELISTIČKA ZBIRKA U AUTOMOBILU: Bogatstvo u markicama krili u bunkeru vozila

Pronađene markice su iz perioda nacističke Nemačke, Austrougarske, kao i one iz Južne Koreje i Kine, a tu su i jubilarne sa Olimpijskih igara

HORGOŠ - Sredovečni par s dvojnim državljanstvom, srpskim i mađarskim, pokušao je u sredu na graničnom prelazu Horgoš 2 u automobilu „ford fokus“ da prošvrecuje više od 30.000 poštanskih maraka iz različitih perioda.



Na pitanje carinika da li imaju nešto da prijave za kontrolu, rekli su da putuju s izložbe u Mađarskoj i da imaju samo lične stvari.

- Pošto su bili neuobičajeno toplo obučeni, carinik ih je izdvojio za detaljan pregled. Najpre je u torbama s ličnim prtljagom pronađeno nekoliko kutija s filatelističkim kolekcijama, a onda je tokom dalje kontrole u različitim fabričkim šupljinama vozila pronađena velika količina albuma i kutija sa poštanskim markama iz raznih perioda. Pretpostavlja se da je reč o izuzetno vrednoj kolekciji - objasnio je izvor Kurira blizak istrazi.



Šok carinika... Markice stare preko 100 godina

On dodaje da su markice bile sakrivene u fabričkim šupljinama tapacirunga prtljažnika i poda, u šupljinama prednjih i zadnjih sedišta, ali i u džepovima oboje putnika.- Zanimljivo je to što se među kolekcijama nalaze specijalne serije iz perioda nacističke Nemačke, Austrougarske, kao i one iz Južne Koreje i Kine, a tu su i jubilarne serije maraka štampanih za olimpijade u Moskvi, Seulu i Londonu. Tokom detaljnog pregleda ustanovljeno je da je iz prostora instrument-table povađena kompletna instalacija kako bi se napravio „bunker“ za krijumčarenje robe, zbog čega su se putnici vozili obučeni kao za skijanje, jer u kolima nije bilo grejanja, što je carinku odmah palo u oči - kaže naš sagovornik.U Upravi carine naveli su da je, pored filatelističkih kolekcija, privremeno zadržan i automobil upravo zbog prepravki radi krijumčarenja robe koje su rađene na njemu.