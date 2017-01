OVAKO SE MARINKO ROKVIĆ PRAVDAO U POLICIJI: Nisam ih tukao, samo smo se rvali!

BEOGRAD - Nikakva tuča nije se dogodila, niti sam udario tu devojku. Svađa se dogodila zbog parking mesta.



Ovako je pevač Marinko Rokvić objasnio u policijskoj stanici zbog čega je nasrnuo na Ivana Agbabu i njegovu devojku nakon svađe u „Delta sitiju“.



Podsetimo, poznati pevač se u subotu po podne sukobio s mladim parom zbog parking mesta u tržnom centru, pa je došlo i do fizičkog obračuna u kome su deblji kraj izvukli Agbaba i njegova devojka.



Rokvić: Oni su krivi



- Posvađali smo se zbog parking mesta. Mladić koji je trebalo da mi opere auto našao mi je mesto za parkiranje i rekao da tu ostavim kola. Odjednom se pojavila ta devojka, isprečila se i nije htela da se skloni. Iako sam je lepo zamolio i sačekao minut-dva, ona je počela da udara po haubi - navodno je ispričao Rokvić policajcima u stanici na Bežanijskoj kosi u Beogradu.



On je objasnio da je hteo da izađe iz svog automobila, ali da mu je u tom trenutku Agbaba blokirao put.

- Nisam udario tu devojku. Ona je skočila na mene i dok sam se gurao sa mladićem, možda sam je odgurnuo. Sigurno joj nisam udario šamar. Mladić je iz gepeka izvadio neki štap i hteo da me bije - kazao je pevač.



Prema rečima našeg izvora iz istrage, Rokvić je potvrdio da su Agbaba i on pali na beton i rvali se, kao i da su Marinkova supruga i Ivanova devojka pokušale da ih razdvoje.



Ivan nokautiran



Podsetimo, očevici su ispričali da je Ivan Agbaba pokušao da se parkira, ali je poznati pevač uleteo i rekao da je to mesto koje je ostavljeno njemu. Kada je devojka stavila ruku na haubu, Rokvić joj je navodno udario šamar, a Agbaba se umešao da bi je zaštitio. Rokvić mu je u tuči razbio arkadu, a usled pada na beton mladić je povredio kolena. Preplašeni par je pozvao policiju, koja ih je uputila u Urgentni. Agbaba i njegova devojka dali su izjave u policijskoj stanici, a mladić se pojavio sa štakom i kragnom oko vrata.

Agbaba tvrdi suprotno

PREBIO NAS JE I OTIŠAO



Ivan Agbaba tvrdio je suprotno.

- Rokvić je haubom automobila izgurao moju devojku sa parking mesta, a potom ju je udario. Onda se okomio na mene i na kraju je otišao - rekao je Agbaba.

BONUS VIDEO:

MARINKO JE MLADIĆU RAZBIO ARKADU I IŠČAŠIO MU NOGU: Pogledajte snimak sa lica mesta





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen,Foto: Facebook