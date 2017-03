PAO JOJ KAMEN SA SRCA: Simon proteran iz Srbije, a evo kako je reagovala Milica!

Ostatak saopštenja prenosimo u celosti:

Tačno je i da je dobio tri godine zabrane prilaska meni. Mogu samo da kažem da mi je pao teret sa srca, iz više razloga. Prvi je to što je njegovim priznanjem istina konačno isplivala na videlo, te se nadam da više neću biti predmet priča u kojima se tvrdi da sam izmislila napad.

Svaka žena koja je na bilo kakav način, fizički ili psihički, bila žrtva muškarca, zna koliko je to bolno i poražavajuće samo po sebi. Živa so na tu ranu može samo da dovode do uništenja. Drugi razlog je što Simon neće moći da uradi bilo šta slično devojkama u Srbiji, makar u narednih godinu i po dana, jer mu je prelazak granice u našu zemlju zabranjen.

Naravno, jedan od razloga što osećam ogromno emotivno olakšanje, jeste i taj što je ova presuda pokazala da siledžija na kraju, ipak, biva osuđen. Ružna epizoda u mom životu je završena i sada živim punim plućima. Srećna sam, ali ovo pišem, jer znam da među nama ima mnogo žena koje trpe nasilje, a strahuju da ga prijave.

Želim zato da poručim svim devojkama i ženama, na koje su se njihovi partneri usudili da dignu ruku, da nema čega da se plaše. Žene, ne budite žrtve sopstvene budućnosti, budite hrabre i dajte onom što vas je povredio, ono što je zaslužio. Prijavite nasilje!

(E. P. K.)

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić