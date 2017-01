PERUANCI PRESUDILI ZORANU JAKŠIĆU: Vođa grupe Amerika robija 20 godina!

PERU - Zoran Jakšić (58) osuđen je juče na kaznu od 20 godina zatvora nakon što ga je sudsko veće u Peruu proglasilo krivim za šverc droge u Evropu morskim putem i preko mula. Osim toga, peruanski mediji su naveli da ga je sud oglasio krivim za vođenje internacionalne bande „Amerika“.



Jakšić će, prema navodima medija, morati da plati i novčanu kaznu 14.000 evra.

- Tokom suđenja prikupljeno je dovoljno dokaza koji su pokazali odgovornost Jakšića za šverc četiri flaše u kojima se nalazio kokain, kao i povezanost s kriminalnim organizacijama - navodi se u odluci suda.



Jugosloveni



U odluci suda ukazuje se da je Jakšić vođa grupe „Amerika“, koja je s kriminalnim aktivnostima otpočela u srpskoj prestonici devedesetih godina. Kako navode peruanski mediji, grupa je bila sastavljena od državljana bivših jugoslovenskih republika - Crne Gore, Bosne i Hrvatske.

- Jakšić je imao deset identiteta, kao i tri internacionalne poternice, među kojima se nalazio i zahtev suda u Limi. Bio je tražen zbog finansiranja i vođenja bande narko-dilera, kao i ubistava počinjenih u Argentini, Australiji i Peruu. Ovo je razlog što je Jakšić koristio različite identitete kako bi izbegao pravdu - navode peruanski mediji.



Zoran Jakšić je u Peruu bio uhapšen zbog šverca narkotika još 1998, a 19. jula 2016. uhapsili su ga agenti DEA, u trenutku kad je pokušavao da napusti Peru i pređe granicu sa Ekvadorom. Tokom suđenja je tvrdio da je zaposlen kao građevinac, s platom od 3.000 dolara, a da je u Peruu na odmoru. Međutim, utvrđeno je da je odmor potrajao dve godine, a da je u međuvremenu koristio imena Zoran Jacić, Zoran Petrović i Nikola Marjanović. Posedovao je čak 30 pasoša s različitim imenima.



Inače, samo jedan član sudskog veća bio je protiv osuđivanja Jakšića, uz navode da nije sakupljeno dovoljno dokaza koji bi potvrdili kriminalne aktivnosti, a pozivao se i na to što Jakšić nije imao prevodioca tokom procesa. Na presudu koja je doneta postoji mogućnost žalbe višoj instanci.



Zahtevi



Jakšić poseduje zahteve za ekstradiciju iz Italije, Argentine i Grčke zbog kriminalnih dela kao što su trgovina ljudima, krijumčarenje droge i ubistva. DEA ga je identifikovala kao člana grupe „Amerika“, organizacije koja je operisala i po američkim državama.

Droga za Beograd

ŠOFNEROVE OPTUŽBE



U procesu vođenom u Peruu, samo je jedan član narko-bande optužio Jakšića. Reč je o Džejmsu Šofneru, koji je naveo da mu je Jakšić davao novac i adresu na koju je trebalo da pošalje drogu. Šofner je „pao“ dok je pokušavao da prošvercuje 1,2 kilograma kokaina u bocama do Beograda. On je objasnio da to nije bilo prvi put da je drogu slao u Argentinu, Boliviju i Brazil.