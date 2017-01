PLJAČKA VEKA: Srbin Spajdermen opljačkao slike vredne 100 miliona evra

PARIZ - Vjeran Tomić (49), poznat i kao Spajdermen, za koga mediji tvrde da je Srbin, juče se našao pred francuskim sudom zbog pljačke umetničkih dela u Parizu procenjenih na više od 100 miliona evra, a koja se dogodila 2010. godine.



Prema medijskim izveštajima, Vjeran je poznat po „akrobatskim pljačkama“, a iz pariske galerije odneo je dela Pikasa, Matisa, Modiljanija, Ležea i Braka. U optužnici, koja ima 14 tačaka, navodi se da je on 19. maja 2010. prošao kroz zaključanu kapiju, provalio kroz prozor u galeriju u blizini Ajfelovog tornja. Alarmi su bili isključeni jer su vlasnici nekoliko nedelja čekali na popravku, a Tomić je uspeo i nekako da onesposobi sigurnosne kamere.



Policija je Tomića uhapsila godinu dana nakon pljačke, a on je objasnio da je u galeriju provalio zbog Ležeove slike iz 1992, ali da je nije uzeo jer ne bi mogao da uzme ostale četiri. Tomić je izjavio da je slike uzeo „jer su mu se svidele“.

- Vrednost ukradenih slika procenjuje se na više od 100 miliona evra, ali pojedini stručnjaci navode da one vrede i dvostruko više. Prema njihovim rečima, nemoguće ih je prodati na otvorenom tržištu - navodi se u medijima.



List Gardijan navodi da je Tomić visok 190 centimetara i da je ljubitelj slobodnog penjanja, kao i da je nadimak dobio zbog penjanja po stanovima u Parizu i muzejima kako bi krao vredne dijamante i umetnine. Takođe, ovaj medij tvrdi da je on Srbin, dok se na drugim mestima može naći i da je Hrvat. Veruje se da je Tomić slike prodao prvom nađenom kupcu umetnina. Drugi kupac je nakon hapšenja 2011. tvrdio da je slike posedovao veoma kratko pre nego što ih je bacio u kantu.



