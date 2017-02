POLJUBAC PUN HEROINA STARI JE TRIK, ALI NE I NAJBIZARNIJI: Kad čujete gde je ovaj diler krio drogu!

G.M. (44), međutim, nije bio te sreće jer je prokupačka policija već imala dojavu o predaji droge. Policija je napravila sačekušu u parku u centru Kuršumlije i dilera uhapsila na delu. S kesicom punom droge u ustima dok se ljubio sa devojkom koja je tu drogu htela da kupi.

NARKO-POLJUBAC: Jezikom isporučio drogu!

U kesici je, kako je kasnije utvrđeno bilo 1,6 grama heroina. Diler je uhapšen, a devojka je dobila krivičnu prijavu, ali bez pritvora.

Foto: Thinkstock

Iskusni policajci, koji se godinama bave hapšenjem dilera droge kažu da je trik sa poljupcem još devedestih godina u Srbiju uveo jedan od tada najpoznatijih novobeogradskih dilera, izvesni Siniša V.

- Siniša je imao vojsku dilera na Novom Beogradu i svi su radili po istom principu. Heroin su pakovali u kesice, koje su obavezno držali u ustima. To je bio način da izbegnu policiju. Naređenje je bilo da u slučaju bilo kakve policijske akcije, kesicu progutaju i tako izbegnu hapšenje. Na 200 metara od njegove zgrade, nijedan diler nije smeo da drži drogu ni na jednom drugom mestu osim u ustima. A najbolje od svega, za njih je bilo to što su kesicu, posle gutanja mogli da izbace preko stolice, pa im je droga ostajala - kaže jedan od iskusnih operativaca srpske policije.



Dileri su devojkama drogu "prodavali" poljupcem, ali su one korišćene i da je na isti način preprodaju drugim dilerima.

- Poenta je samo da kesica sa drogom bude upakovana tako da može da se izbaci preko stolice, a da se droga ne raspe - kaže naš sagovornik.

Foto: AP/Ilustracija

Novi trikovi dilera

Gutanje kesica sa drogom ili sakrivanje u analni pa čak i u vaginalni otvor mnogi dileri i dilerke su koristili za švercovanje droge preko granice, jer je to jedan od najmanje rizičnih načina. Međutim, kada postoje prethodni operativni podaci policije, kada se očekuje takav prenos, hapšenje je neminovno.

- Najbizarnija situacija bila je kada su policajci pretresom jednog dilera do gole kože, otkrili četiri kesice narkotika i to sakrivenih, ni manje ni više u njegovom polnom organu. Kesice je sakrio povlačenjem kožice na penisu - navodi naš sagovornik.

Ulični dileri koriste razne trikove da zametnu tragove, ali je njihovo razotkrivanje značajno i za roditelje koji sumnjaju u svoju decu.

- I dileri i narkomani drogu često kriju u kutiji cigareta sa strane, u ulošcima "zipo" upaljača, ispod uložaka za patike, u mobilnom telefonu, kao i u raznim predmetima koji kao štekovi mogu legalno da se kupe u pojedinim beogradskim prodavnicama - kaže sagovornik.

(Blic)

Autor: Foto: Shutterstock