PRESUDA BIVŠEM SLUŽBENIKU VLADE: Narko-socijalista osuđen na šest godina zatvora!

BEOGRAD - Milan Budimir, bivši portparol Petra Škundića u vreme vlade Mirka Cvetkovića, osuđen je juče u Specijalnom sudu u Beogradu na šest godina zatvora zbog proizvodnje i prodaje marihuane!



Osim Budimira, koji je u vreme hapšenja bio član SPS, na pet godina zatvora osuđen je Branislav Mihajlović, dok je Boban Lazić kažnjen sa pet godina i šest meseci zatvora zbog trgovine marihuanom i nošenja i prometa oružja. Laziću je izrečena i novčana kazna od 100.000 dinara.



Hapsio ga SAJ



- Sud je Milanu Budimiru izrekao i meru bezbednosti oduzimanja 6,3 kilograma kanabisa i sedam semenki kanabisa, kao i sredstava za proizvodnju i preradu kanabisa koja su pronađena u stanu u Beogradu - saopštio je juče sud.



Nekadašnji Škundrićev portparol, koji je prošle godine po nalogu Ministarstva državne uprave vraćen na mesto savetnika u Ministarstvu energetike, kako je sud naveo, mašine i opremu za uzgajanje kanabisa ugradio je u stan, koji mu je Tužilaštvo kasnije oduzelo.



Podsetimo, kako je Kurir ekskluzivno pisao, u vreme dok je bio član SPS Budimir je uhapšen u velikoj akciji Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je sa saradnicima od početka 2014. do 18. juna 2014. trgovao narkoticima.

- Tokom istrage se došlo do podataka da je Budimir imao ključnu ulogu u proizvodnji kanabisa radi dalje prodaje i da je finansirao gajenje marihuane. Kanabis je pronađen u stanu u Dalmatinskoj ulici, a Budimir je navodno nabavljao zasade i hemijska sredstva za pospešivanje i ubrzavanje sazrevanja. Kanabis su gajili u tri odvojene prostorije tog stana, redovno su ga obilazili i nadgledali proizvodnju - podseća sagovornik Kurira.



U tom stanu, koji je navodno vlasništvo Budimirove rođake, on je instalirao laboratoriju za proizvodnju kanabisa u veštačkim uslovima i u njemu je policija pronašla 53 saksije sa stabljikama, kao i preko šest kilograma isušene marihuane.



Negirao krivicu



U izjavi koju je ranije dao za Kurir Budimir je tvrdio da nije kriv i da je stan iznajmljen nekome. Tvrdio je i da ne poznaje dvojicu momaka iz Aleksinca koji su tada uhapšeni s njim.

- Moja bivša devojka, koja radi u policiji, u UKP, s kojom sam živeo kad sam uhapšen i s kojom sam bio u vezi osam godina, reći će vam kakav sam ja kriminalac, a najviše informacija otkud ja pred Specijalnim sudom mogao bi da da njen otac, penzionisani, ali aktivni policijski general Boro Banjac - rekao je tada Budimir, dok penzionisani general tada nije želeo da „komentariše gluposti“.

Zadržao radno mesto

RADIO POSLE PRITVORA



Bivši portparol Petra Škundrića, podsetimo, u pritvoru je bio od 18. juna 2014. do 9. aprila 2015. Posle puštanja iz pritvora on je vraćen na posao na osnovu preporuke Ministarstva državne uprave, čije je mišljenje zbog „osetljivosti“ tražilo Ministarstvo energetike, u kojem je radio do hapšenja a čija je ministarka bila Kori Udovički.

Tradicija

UHAPŠENI NARKO SOCIJALISTI 2



Sredinom decembra uhapšena je narko-grupa koja je švercovala drogu u Emirate. Zanimljivo je da su se među uhapšenima našli i mladići bliski funkcionerima SPS. Na društvenim mrežama mogle su se videti njihove fotografije sa Aleksandrom Požgajem, nekadašnjim funkcionerom SPS i učesnikom „Parova“. Pojedini uhapšeni, kao Ivan Radović, pozirali su s propusnicom SPS

