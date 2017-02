PRETUČENI PROMENIO PLOČU: Prebio me Marinkov rajsferšlus!

BEOGRAD - Ivan Agbaba, koji je tvrdio da ga je pretukao poznati pevač Marinko Rokvić, juče je izjavio da ga pevač nije udario, već da ga je prilikom rvanja posekao Rokvićev rajsferšlus s pantalona! Takođe, Agbaba je rekao i da su mediji napumpali celu priču.



Incident se dogodio u subotu u „Delta sitiju“, kad su se Rokvić i Agbaba posvađali, a potom i potukli oko parking mesta.

Krivi mu novinari



Agbaba je do sada uporno tvrdio kako je njega i njegovu devojku prebio pevač, ali juče je izjavio da je tačno da je Rokvić udario njegovu devojku, ali da njemu lično nije zadao nijedan udarac?!

- Marinko Rokvić je izašao iz vozila i viknuo: „Šta hoćeš, bre, ti majmune?!“ Zamahnuo je da me udari, ali sam se izmakao, pa me je promašio. Potom je, dok sam stavljao naočare na kola, svom snagom udario moju devojku i oborio je. Kad sam se vratio do njega, nas dvojica smo se rvali i tom prilikom mi je njegov rajsferšlus posekao arkadu - ispričao je Agbaba, negirajući da ga je Rokvić udario.



On je dodao da mu je pevač tokom rvanja povredio koleno, na kom je imao povredu prošle godine, i naveo da su mediji napumpali celu priču.



Svađali se 10 minuta



Interesantno je da snimak tuče koji je osvanuo na društvenim mrežama traje čak deset minuta i da su se sve vreme Rokvić i Agbaba svađali i uporno isterivali pravdu. Snimak je mutan, ali se vidi da u jednom trenutku Agbaba pada, kao i da su svedoci pokušali da ih razdvoje.



Podsetimo, očevici su ispričali da je Ivan Agbaba pokušao da se parkira, ali je poznati pevač uleteo i rekao da je to mesto ostavljeno njemu. Kad je devojka stavila ruku na haubu, Rokvić joj je navodno udario šamar, a Agbaba se umešao da bi je zaštitio. Rokvić mu je u tuči razbio arkadu, a usled pada na beton mladić je povredio kolena. S druge strane, Rokvić je negirao da je prebio Agbabu i njegovu devojku, i potvrdio da se incident dogodio oko parking mesta.



J. R.

BONUS VIDEO:

MARINKO JE MLADIĆU RAZBIO ARKADU I IŠČAŠIO MU NOGU: Pogledajte snimak sa lica mesta





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Dragana Udovičić