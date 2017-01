PRETUKLI MLADIĆA U NEMAČKOJ: Srbi uhapšeni dan nakon objavljivanja fotografija

BERLIN - Dvojica mladića iz Srbije, starih 16 i 20 godina, uhapšena su u Berlinu dan nakon što je nemačka policija u medijima objavila potragu za njima zbog sumnje da su u septembru 2016. godine pretukli 17-godišnjeg mladića.



Kako prenosi nemačka štampa, tuča se desila krajem septembra, kad su dvojica mladića nasrnula na svoju žrtvu i brutalno je isprebijala.



Udarali ga nogama



- Oborili su mladića na pod, udarali su ga rukama i nogama. Šutirali su ga po glavi i naneli mu ozbiljne povrede. Nakon brutalnog prebijanja huligani su pobegli, a povređeni muškarac je hospitalizovan. On je odmah ispričao policiji šta se desilo i dao je opis napadača - prenose mediji.



Tada se znalo samo da su napadači starosti oko 18 godina.

- Policija je ubrzo uzela i snimke s video-nadzora iz obližnjih lokala. Kamere su snimile lica napadača, ali njihova fotografija nije mogla odmah da bude objavljena u javnosti jer je za to neophodno odobrenje suda - objasnio je izvor iz policije nemačkim medijima.



Maloletnik priznao



Krajem decembra sud je odobrio puštanje fotografija i samo dan nakon njihovog obelodanjivanja dvojica Srba su uhapšena.



- Najpre je 29. decembra uhapšen maloletni mladić. On je saslušan u prisustvu roditelja. Pritisnut dokazima, priznao je krivično delo i odao svog saučesnika, 20-godišnjaka, takođe poreklom iz Srbije. Obojici je određen pritvor - preneli su mediji.



