ŠARANOVIĆEV PRIJATELJ PREŽIVEO KIŠU METAKA: Slobodan nije bio sam kad je IZREŠETAN u Budvi!

BUDVA - Slobodan Šaranović (79), koji je 11. marta ubijen ispred svog stana u Budvi, u trenutku napada nije bio sam. Šaranović, koji je bio označen kao organizator ubistva Nikole Bojovića, rođenog brata Luke Bojovića, bio je u društvu prijatelja, koji je preživeo kišu metaka tako što je skočio u kanal pored puta.



Kako prenosi crnogorska štampa, Šaranovićev prijatelj ispričao je policajcima da je „čudom ostao živ“.



Plaši se za bezbednost



- Išao sam ka Slobinom stanu kad sam začuo rafale. Tada sam skočio u kanal pored trotoara. Napadači su ispalili rafal i bez zadržavanja otišli ka Toplišu - navodno je ispričao svedok Šaranovićevog ubistva.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora crnogorskih medija, iskaz ovog očevica je, navodno, od velike pomoći u istrazi.- Ovaj muškarac, koji je Šaranovićev prijatelj iz Nikšića, mogao bi mnogo da pomogne u rasvetljavanju ubistva Slobodana Šaranovića jer je on praktično jedini svedok ubistva. On bi mogao da da policiji neke detalje koji će biti ključni u otkrivanju počinioca ovog zločina. Međutim, svedok likvidacije je trenutno u panici i veoma je uplašen za svoju bezbednost. Boji se da bi mogao da bude meta egzekutora kako ne bi otkrio šta je video u noći ubistva - ispričao je izvor crnogorskim medijima.Podsetimo, crnogorska policija je saslušala nekoliko osoba.- Jedan od pravaca istrage vodi ka ljudima bliskim Luki Bojoviću, koji služi kaznu od 18 godina zatvora u Španiji. Među prvima, na saslušanje u policiju pozvani su pripadnici takozvanog barskog klana, koji su imali jak alibi, tako da su svi nakon saslušanja pušteni na slobodu - ispričao je izvor.U istrazi je zasad utvrđeno da su ubice koristile BMW.- Veruje se da su u tom automobilu bila trojica muškaraca. Proverava se da li su ga ubice pratile čitavog dana i vrebale povoljnu priliku da zapucaju - rekao je izvor i dodao da policija proverava da li su ubice u Crnu Goru stigle iz Srbije ili BiH.Istražitelji zasad veruju da je motiv ubistva Šaranovića osveta i da je on poslednja u nizu žrtava u ratu njegove porodice i porodice Luke Bojovića koji je počeo 2009, kada je ubijen i Slobodanov brat Branislav Šaranović.

Apelacioni sud u Beogradu

DELIBAŠIĆU SUDE KAO ORGANIZATORU



Milošu Delibašiću, rođaku ubijenog Slobodana Šaranovića, ipak će se suditi za organizovanje kriminalne grupe sa Šaranovićem, pošto je Apelacioni sud u Beogradu juče ukinuo rešenje kojim je ta optužba protiv njega bila odbačena. Delibašiću će u ponedeljak biti nastavljeno suđenje, kao i do sada, po optužbama za organizovanje kriminalne grupe, kao i za podstrekavanje na ubistvo Miloša Vidakovića 2013. u Budvi.

Suđenje

KRAJ PROCESA



- Postupak protiv Šaranovića, koji je bio prvooptuženi u ovom procesu kao organizator kriminalne grupe i nalogodavac ubistava Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića, biće obustavljen



- Šaranović nikada nije priznao izvršenje tog krivičnog dela



- Mesec dana pred njegovo ubistvo preko advokata je tražio da se za njim ukinu poternica i pritvor kako bi došao u Beograd i izneo odbranu



- Pred sudom u Crnoj Gori tvrdio je da je postupak protiv njega namešten



Ekipa Kurira

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Dan,Foto: Printscreen