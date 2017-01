SRPSKI KRIMINAL PROMENIO POTPIS: Kriminalcima više ništa nije sveto, A OVO JE DOKAZ ZA TO! Crna Hronika 23:38, 27.01.2017. 21

Srbiju je nedavno potresla i hladnokrvna egzekucija na groblju, kada je nakon sahrane u Sopotu pucnjem iz snajpera ubijen Milomir Jovanović, dok je u utorak u automobilu na koji je pucano ispred osnovne škole sa ranjenim Nikom Uskokovićem Skoletom bio njegov maloletni sin. Dečak samo pukom srećom nije povređen dok je sedeo na zadnjem sedištu "rendž rovera" na koji je ispaljen čitav rafal.

Uskoković, takođe, prema nezvaničnim saznanjima nije ni bio meta skandaloznog napada u sred bela dana ispred škole pred brojnom decom, već njegov šurak i nekadađnji vođa kriminalne grupe osuđene zbog proizvodnje skanka, Goran Knežević Goranac. Kriminolog i profesor Milo Bošković objašnjava da pucnjava koja se dogodila u neposrednoj blizini škole pokazuje da kriminalci više "uopšte ne strahuju ni od čega".

- Ljudi koji pucaju iz „kalašnjikova“ u to vreme ili su avanturisti koje baš briga za bilo kakav rizik ili su apsolutno uvereni da za to što rade neće biti uhvaćeni i kažnjeni! Drugačije se ne može opisati toliki stepen bezobzirnosti - kaže Bošković i dodaje da veruje da u ovim slučajevima ima "pomalo od oba".

Bošković kaže da kriminalcima ovakvu slobodu daje iskustvo iz prethodnih događaja i napominje da Novi Sad nije jedini grad u kom se ovakve likvidacije i pucnjave sve češće dešavaju, već da to može da se desi bilo gde.

- Od toga nije pošteđen nijedan veći grad, pa čak i vojvođanska sela koja su urbanija, a u kojima ima droge - dodaje on.

Kriminalci menjaju pravila

Nakon likvidacije u Sopotu, takođe, kirmilog Dobrivoje Radovanović kazao je za da je to nezapamćen slučaj u svetu kriminala. On je tada rekao i da je teško govoriti da li se radi o izolovanom slučaju ili da je to pokazatelj da kriminalci menjaju praksu.

On je objasnio da inače kod ljudi koji se bave ozbiljnim kriminalom postoje veoma jasne norme i pravila, a da se one izgleda menjaju.

- Još jedno od tih pravila je da se uvek gleda da se poštede nedužne žrtve i porodice, ali smo svedoci da se i to sve manje poštuje, i da su sve češća ubistva rafalima iz automata na javnim mestima - kazao je tada Radovanović.

Dragan Jovanović, zvani Gidra, osuđivani kriminalac i vođa navijača Vojvodine i bivši bokser Dario Roklicer ubijeni su u decembru prošle godine ispred pune kafane u Novom Sadu. Nakon svađe u kafani, obezbeđenje ih je izvelo napolje, a onda su ušli u brutalan sukob sa Simom Strahotom koji je osumnjičen da ih je prebio na smrt i ostavio da umru na ulici. Bošković kaže da je uzrok uličnih obračuna i slaba osposobljenost naših lsužbi za kriminalističku obaveštajnu aktivnost.

- Oni rešavaju posledice, umesto uzroke. Nemaju svoja uporišta u kriminalnim sredinama, a to je važno da bi otkrivali oni koji imaju nameru da rade ovakve stvari, a ne da ih nekoliko dana kasnije nalazimo - objašnjava Bošković.

Likvidacija na groblju

Milomir Jovanović (45) ubijen je 14. januara hicem iz snajpera na mesnom groblju u Sopotu, gde je prisustvovao sahrani Novaka Todorovića.

On je likvidiran dok je nakon sahrane ulazio u svoj automobil.

Rafali na džip ispred osnovne škole

Niko Uskoković ranjen je 24. januara u 12.30 sati u pucnjavi pored novosadske Osnovne škole ’’Đura Daničić’’ u Ulici Dušana Vasiljeva dok su deca izlazila sa nastave nakon završene prve smene.

Prema rečima očevidaca, ispred škole je odjeknulo desetak pucnjeva. Na beli džip pucano je iz crnog automobila, koji je nakon pucnjave nestao, a džip se u pokušaju bekstva zakucao u zid.

Ubijen kod Centralnog zatvora

Vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković (29), zvani Sale Mutavi ubijen je 13. okotobra prošle godine oko 21 sat u pucnjavi na raskrsnici Bačvanske i Ulice Gospodara Vučića, nedaleko od kapija Centralnog zatvora u Beogradu.

Osim njega, u pucnjavi je teško ranjena još jedna osoba, čuvar zatvora M. Đ. koji je, takođe, radio kao Stankovićevo privatno obezbeđenje. Pucnjava se dogodila kada su iz vozila u pokretu iz automatskog oružja ispaljeni rafali na dva automobila. U "audiju" je bio Stanković, dok je ranjeni čuvar bio u drugom automobilu.

Likvidacija u Belvilu pred decom i punim kafićima

Aleksandar Stamenković (42), vlasnik kafića "Piazza del Caffe", ubijen je nešto pre 10 sati 30. jula 2016. godine ispred svog lokala u naselju Belvil, saznaje "Blic". Kako saznajemo on je do kafića došao crvenim "rendž roverom", a onda trčeći pokušao da pobegne napadačima koji su došli na motoru. Ubijen je ispred svog kafića.

Kako se u blizini nalazi nekoliko kafića ubistvu je svedočilo više ljudi, a u blizini je bilo i roditelja sa malom decom.

Gidra i Dario ubijeni ispred pune kafane

Prizor koji su napadači ostavili bio je stravičan, a kako saznajemo, lica ubijenih bila su potpuno plava, imali su i povrede po celom telu, a njih dvojica preminuli su na licu mesta.

(Blic)

