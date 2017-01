ŠTA RADIŠ ČOVEČE, UBI LJUDE! Na nastavku suđenja otkriveni NOVI UŽASNI DETALJI masakra u Žitištu!

- Da ima imalo pameti, trebalo je da se ubije već sto puta - To je Kuriru rekao Sveto Savanović, otac Dijane koju je Siniša Zlatić prvu ubio prilikom masakra u Žitištu. On je ocenio da je Sinišin jedini cilj bio da ubije njegovu ćerku

Jedini cilj Siniše bio je da ubije Dijanu. Nije se zapitao kako je detetu. Sa devet godina, dečak je ostao sam - sa suzama u očima juče je, u nastavku suđenjenja petostrukom ubici Siniši Zlatiću, poručio Sveto Savanović, Dijanin otac.

Nesrećni čovek reagovao je na izjavu branioca okrivljenog, advokata Miše Popovića koji je izneo pretpostavku da je okidač za zločin bio to što je Siniša, kobne večeri, prvi put video Dijanu sa drugim muškarcem, Stevanom Jojićem:

- Okidač za njegov postupak nije bilo to što je Dijana, navodno, htela da ide u inostranstvo. Ona nije ni planirala da napušta Srbiju. Znala je da joj treba saglasnost oca ako bi sina htela da vodi u inostranstvo - rekao je Dijanin otac.

Dok je govorio, u sudnici je bio muk, a Zlatić je pokunjeno sedeo. Drugim svedocima Zlatić je postavljao pitanja, ali se nije usudio da kaže bilo šta bivšem tastu.

Savanović je reporteru Kurira kratko poručio: - Da ima imalo pameti, trebalo je da ruku na sebe digne već sto puta. - kazao je Savanović.

I u nastavku suđenja , u zrenjaninskom Višem sudu, vladale su neviđene mere bezbednosti. Zlatić je ponovo na sebi imao pancir, a u sudnici i ispred nje sve je vrvelo policajaca.

Šank na koji je ubica naslonio cev automata Foto: S.U.

O užasnim detaljima te krvave julske večeri, kada je rafalima iz “kalašnjikova”, posejao smrt u bašti kafića “Makijato”, govorili su Isidor Sučević i Milan Majkić iz Žitišta. Obojica su potvrdili da su kuršumi prvo pokosili nesrećnu Dijanu, a onda i ostale žrtve masakra:

- Vrh cevi bio je uperen u Dijanu, a od nje je bio udaljen oko 30 centimetara. Automat je bio naslonjen na improvizovani šank, a Siniša je desnom rukom držao oružje. Okvir se u tom trenutku nalazio ispod šanka - ispričao je Majkić i nastavio:

- Kada su prestali rafali, preko Sinišinih leđa sam uhvatio pušku za vrh i rekao : “Šta radiš čoveče, ubi ljude”. Nišan mi je se u tom trenutku našao među prstima desne ruke. On je bukvalno pustio oružje i otišao - rekao je Majkić.O pucnjavi ,ali i onome što je prethodilo masakru, svedočio je i Zdravko Trivunović iz Žitišta, inače, prijatelj okrivljenog. On je rekao da je Siniša Zlatić u kafiću video bivšu suprugu u društvu Stevana Jojića i da je tada rekao ”Istina je da me vara sa Jojićem. Pobiću ih”.

Nakon toga je pesnicom udario u drveni stub i napustio kafić. Kada ga je Siniša Zlatić upitao zašto se nije potrudio da ih upozori, svedok je odgovorio da mu ni na kraj pameti nije bilo da će ih pobiti: - Nakon pucanjave naišao sam na Zlatića van letnje bašte kafića. Obuhvatio sam ga rukama oko tela, a ubrzo su naišli uniformisani policajci i stavili mu lisice na ruke - izjavio je ovaj svedok.

Sledeći glavni pretres zakazan je za 6. februar.

Govorili i veštaci

Svoje stručno mišljenje iznela je veštak Milena Stanković. Ona je rekla da je zločin počnjen u stanju smanjene uračunljivosti okrivljenog, ali ne u bitnoj meri. Rekla je i da se radi o emocionalno nestabilnoj strukturi ličnosti.

Saslušani su i veštaci Jelena Stošić, u vezi sa nalazima DNK, kao i dr Vladimir Pilija i Dejan Belić, i to na okolnosti kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja.

Pena na usta Marijan Batić iz Žitišta, čija je supruga starija sestra pokojne Dijane, potvrdio je da je u braku Siniša psihički kinjio suprugu: -Poslednje dve, tri godine Dijana nam se žalila da njegovo ponašanje. Znao je u pola noći da nju i dete istera iz kuće. Bežali bi u garažu ili šupu, a dolazili bi i kod nas. Jadala nam se da razbija stvari po kući i da mu ide pena na usta - govorio je Batić.

