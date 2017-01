STRAŠNA TRAGEDIJA KOD MALOG ZVORNIKA: Godinama maltretirao ženu i sina, a onda ih iskasapio!

MALI ZVORNIK - Marinko Ilić (60) iz Donje Borine kod Malog Zvornika izbo je nožem nasmrt juče oko 14 sati svoju suprugu Ružu Tomašević (62) i sina Dragišu (24).



Komšije su nesrećnu majku i sina našle u dvorištu njihove porodične kuće.



Iskrvarili nasmrt



- Čuli smo da se Marinko posvađao s Ružom i Dragišom i u jednom trenutku je krenuo nožem na njih. Najpre je suprugu Ružu ubo u slabinu, pa je ona pobegla do prvih komšija da zatraži pomoć. Međutim, iskrvarila je nasmrt pred vratima komšijske kuće. Za to vreme Marinko je nasrnuo i na sina, koga je ubo nožem direktno u srce, pa je on izdahnuo ispred porodičnog doma - pričaju komšije porodice Ilić, koje su i pozvale policiju.



Međutim, uprkos brzoj intervenciji hitnih službi, nesrećnoj Ruži i Dragiši nije bilo pomoći.

- Iskrvarili su nasmrt. Policija je uhapsila Marinka i odvela ga, a on se nije mnogo opirao - dodale su komšije.



Nasilan godinama



Kako saznajemo, Ilići su već godinama bili u veoma lošim odnosima.

- Njih dvoje su ga proletos prijavljivali zbog porodičnog nasilja. Maltretirao je i ženu i sina, naročito kad popije malo više. Uprkos prijavama, nisu ih sklonili od njega, pa su Ruža i Dragiša živeli na spratu, a on u prizemlju porodične kuće. Ma nisu razgovarali s njim, nedavno su se pomirili - kažu naši sagovornici iz Donje Borine.



Kako saznajemo, Marinku je ovo drugi brak.

- On ima dva sina iz prvog braka koji žive u Valjevu, ne znamo da li su oni obavešteni o tragediji. Marinko je radio na građevini kao zidar, često je bio po terenu. Voleo je da popije, a čuo sam da je i ranije maltretirao suprugu i sina. I Ruža i Dragiša su bili divni ljudi. Dragiša je studirao u Loznici i zaista je predobar mladić, ostalo mu je nekoliko ispita do kraja fakulteta - kaže jedan komšija.



Posleratni sindrom



Marinko je bio i u ratu, pa je moguće da je imao i posleratni sindrom, a prema rečima komšija, voleo je da popije.

- On je bio dve godine na ratištu kao dobrovoljac. Tamo je upoznao Ružu, koju je doveo u naše selo, pa mu je rodila sina. Pre dva meseca se konačno penzionisala, pošto je u Hrvatskoj bila zaposlena, pitanje je da li je i prvu penziju primila - ispričao je komšija Ilića.



Te­la na­stra­da­lih upu­će­na su na ob­du­k­ci­ju, na­kon ko­je će bi­ti po­zna­to vi­še de­ta­lja. Po­li­ci­ja je uha­p­si­la Ili­ća.

Sličan slučaj

TRAGEDIJA U BANJALUCI



Krajem oktobra prošle godine Radojica Golemović iz okoline Banjaluke nožem je ubio suprugu Brankicu i 19-godišnjeg sina Božidara. Nakon masakra ostavio je oproštajno pismo i razneo se bombom. Motiv stravične porodične tragedije je najverovatnije bila nemaština u kojoj su Golemovići živeli.

Autor: Foto: Dragan Kadić