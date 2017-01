SUĐENJE DANIJELU PINTERU: Nisam gađao kamenom televiziju

NOVI SAD - Ne osećam se krivim. Lažno sam optužen. Radio sam nekada u toj medijskoj kući, i to za vreme bombardovanja, ali već 19 godina ne radim tamo i nemam nikakvog razloga da nanosim štetu.



Javno sam govorio kakav nepotizam tamo vlada i ubeđen sam da je to razlog da mi se osvete - rekao je Daniel Pinter, zvani Dženi, na početku glavnog pretresa u novosadskom Osnovnom sudu u Novom Sadu.



Suđenje poznatoj transrodnoj osobi koja je optužena za krivično delo oštećenja i uništenja tuđe stvari pošto je januara prošle godine razbila ulazna vrata na zgradi RTV Vojvodina u Novom Sadu, gde je nekad radila kao muški spiker u emisijama informativnog programa te kuće, počelo je juče. Njega optužnica tereti da je 11. januara prošle godine kamenom razbio staklo na ulazu u zgradu RTV, čime je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 20.000 dinara.



Sudija je saslušao svedoke koji su zaposleni u ovoj medijskoj kući, ali koji nisu imali direktna saznanja, već su čuli da je to uradio Pinter. Takođe, na video-snimku sudija nije mogao da identifikuje osobu koja je to uradila, jer je snimak loš. Suđenje se nastavlja u martu.



S. S.











Autor: Foto: Slađana Stojanović